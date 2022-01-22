https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html

Назван симптом омикрона, заметный на коже

Назван симптом коронавируса, заметный на коже - РИА Новости, 22.01.2022

Назван симптом омикрона, заметный на коже

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с "Москвой 24", что COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T05:52

2022-01-22T05:52

2022-01-22T05:52

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

екатерина вертиева

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с "Москвой 24", что COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний.Специалист пояснила, что при разных штаммах коронавируса, такие как "омикрон" или "дельта", наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.По словам специалиста, на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница. Также встречаются и другие заболевания."Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита ", — объяснила Вертиева.Специалист также добавила, что в редких случаях больные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулитом).

https://ria.ru/20220122/vodka-1769013900.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, екатерина вертиева, омикрон-штамм коронавируса