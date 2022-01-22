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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220122/kazakhstane-1769051525.html
В Казахстане 782 человека арестовали по уголовным делам после беспорядков
В Казахстане 782 человека арестовали по уголовным делам после беспорядков - РИА Новости, 22.01.2022
В Казахстане 782 человека арестовали по уголовным делам после беспорядков
Более 780 человек с санкции суда арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков и актов терроризма в Казахстане, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T14:02
2022-01-22T14:02
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Более 780 человек с санкции суда арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков и актов терроризма в Казахстане, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.По его данным, в настоящее время следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, в том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам и 15 - по фактам убийств. Кроме того, расследуются дела по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка."По этим делам задержаны 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест", - сказал Килымжанов.По его словам, наибольшее число арестованных - 464 - приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Представитель прокуратуры пояснил, что в рамках одного дела могут задерживаться несколько подозреваемых.Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что общее число возбужденных уголовных дел по результатам произошедших событий составляет 1822.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/kazakhstan-1768903096.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:02 22.01.2022
 
В Казахстане 782 человека арестовали по уголовным делам после беспорядков

В Казахстане 782 человека арестовали по уголовным делам о беспорядках и актах терроризма

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Более 780 человек с санкции суда арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков и актов терроризма в Казахстане, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
По его данным, в настоящее время следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, в том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам и 15 - по фактам убийств. Кроме того, расследуются дела по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка.
"По этим делам задержаны 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест", - сказал Килымжанов.
По его словам, наибольшее число арестованных - 464 - приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Представитель прокуратуры пояснил, что в рамках одного дела могут задерживаться несколько подозреваемых.
Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что общее число возбужденных уголовных дел по результатам произошедших событий составляет 1822.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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