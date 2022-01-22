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В Казахстане расследуют превышение власти полицией во время беспорядков
В Казахстане расследуют превышение власти полицией во время беспорядков - РИА Новости, 22.01.2022
В Казахстане расследуют превышение власти полицией во время беспорядков
Органы прокуратуры Казахстана расследуют 16 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в массовых беспорядках, а также... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T14:43
2022-01-22T14:43
в мире
казахстан
оон
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жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Органы прокуратуры Казахстана расследуют 16 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в массовых беспорядках, а также смерти задержанных, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов."Расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел", - сообщил он на брифинге в субботу.По информации Килымжанова, к настоящему времени в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции."Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще продолжаются", - сказал он.Вместе с тем, по словам представителя надзорного ведомства, "отдельные случаи нарушения прав граждан находят свое подтверждение". "К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей", - рассказал Килымжанов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220122/kazakhstane-1769051525.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:43 22.01.2022
 
В Казахстане расследуют превышение власти полицией во время беспорядков

В Казахстане расследуют превышение власти полицией в отношении участников беспорядков

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в центре Алма-Аты
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Органы прокуратуры Казахстана расследуют 16 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в массовых беспорядках, а также смерти задержанных, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
"Расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел", - сообщил он на брифинге в субботу.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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По информации Килымжанова, к настоящему времени в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции.
"Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще продолжаются", - сказал он.
Вместе с тем, по словам представителя надзорного ведомства, "отдельные случаи нарушения прав граждан находят свое подтверждение". "К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей", - рассказал Килымжанов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
Сгоревший автомобиль у резиденции президента Республики Казахстан в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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В миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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