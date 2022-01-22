19:17 22.01.2022 (обновлено: 19:18 22.01.2022)
Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ
Spiegel: минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС вице-адмирала Шенбаха
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Высказывания главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, сделанные в ходе конференции в Индии, вызвали недовольство в министерстве обороны, а также министерстве иностранных дел Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР. Он также заявил, что следующая континентальная война, возможно, произойдет в ближайшие несколько десятилетий, а президент России Владимир Путин "хочет и, вероятно, заслуживает уважения".
По данным издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт "в срочном порядке" провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.
В понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором, сообщает Spiegel. Издание предполагает, что для вице-адмирала это может обернуться завершением карьеры.
Сам Шенбах уже написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции, отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию министерства обороны ФРГ.
"Бездумно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Нет места для сомнений, это была явная ошибка", - написал Шенбах, при этом не упомянув конкретных высказываний.