https://ria.ru/20220122/germaniya-1769079837.html

Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ

Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022

Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ

Высказывания главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, сделанные в ходе конференции в Индии, вызвали недовольство в министерстве обороны, а также... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:17

2022-01-22T19:17

2022-01-22T19:18

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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Высказывания главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, сделанные в ходе конференции в Индии, вызвали недовольство в министерстве обороны, а также министерстве иностранных дел Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР. Он также заявил, что следующая континентальная война, возможно, произойдет в ближайшие несколько десятилетий, а президент России Владимир Путин "хочет и, вероятно, заслуживает уважения".По данным издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт "в срочном порядке" провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.В понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором, сообщает Spiegel. Издание предполагает, что для вице-адмирала это может обернуться завершением карьеры.Сам Шенбах уже написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции, отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию министерства обороны ФРГ."Бездумно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Нет места для сомнений, это была явная ошибка", - написал Шенбах, при этом не упомянув конкретных высказываний.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769061932.html

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