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Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ
Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022
Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ
Высказывания главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, сделанные в ходе конференции в Индии, вызвали недовольство в министерстве обороны, а также... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:17
2022-01-22T19:18
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Высказывания главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, сделанные в ходе конференции в Индии, вызвали недовольство в министерстве обороны, а также министерстве иностранных дел Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР. Он также заявил, что следующая континентальная война, возможно, произойдет в ближайшие несколько десятилетий, а президент России Владимир Путин "хочет и, вероятно, заслуживает уважения".По данным издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт "в срочном порядке" провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.В понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором, сообщает Spiegel. Издание предполагает, что для вице-адмирала это может обернуться завершением карьеры.Сам Шенбах уже написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции, отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию министерства обороны ФРГ."Бездумно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Нет места для сомнений, это была явная ошибка", - написал Шенбах, при этом не упомянув конкретных высказываний.
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в мире, украина, twitter, китай, владимир путин, der spiegel, мид германии, министерство обороны германии, россия, кристина ламбрехт
19:17 22.01.2022 (обновлено: 19:18 22.01.2022)
 
Минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС, сообщили СМИ

Spiegel: минобороны и МИД ФРГ недовольны высказываниями главы ВМС вице-адмирала Шенбаха

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Высказывания главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, сделанные в ходе конференции в Индии, вызвали недовольство в министерстве обороны, а также министерстве иностранных дел Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР. Он также заявил, что следующая континентальная война, возможно, произойдет в ближайшие несколько десятилетий, а президент России Владимир Путин "хочет и, вероятно, заслуживает уважения".
По данным издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт "в срочном порядке" провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.
В понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором, сообщает Spiegel. Издание предполагает, что для вице-адмирала это может обернуться завершением карьеры.
Сам Шенбах уже написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции, отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию министерства обороны ФРГ.
"Бездумно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Нет места для сомнений, это была явная ошибка", - написал Шенбах, при этом не упомянув конкретных высказываний.
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
16:04
МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС
 
В миреУкраинаTwitterКитайВладимир ПутинDer SpiegelМИД ГерманииМинистерство обороны ГерманииРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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