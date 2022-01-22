https://ria.ru/20220122/estoniya-1769049742.html
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19
В Эстонии четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу заражений COVID-19, за сутки в стране выявлено 4783 инфицированных, сообщил в субботу... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:38
2022-01-22T13:38
2022-01-22T13:39
распространение коронавируса
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эстония
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. В Эстонии четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу заражений COVID-19, за сутки в стране выявлено 4783 инфицированных, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья."За последние сутки в Эстонии проанализировали 13 578 тестов на коронавирус, из них положительных тестов было 4783, что является наивысшим показателем за время пандемии. Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду, четверг и пятницу - 3159, 3845 и 4480 заражений COVID-19", - говорится в сообщении.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на пятницу, достигло 282 978. В больницах находятся 324 пациента с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 2003 жизни.
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в мире, эстония, коронавирус covid-19
13:38 22.01.2022 (обновлено: 13:39 22.01.2022)
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19
В Эстонии за сутки зафиксировали 4783 случаев COVID-19, это новый антирекорд