https://ria.ru/20220122/estoniya-1769049742.html

В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19

В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022

В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19

В Эстонии четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу заражений COVID-19, за сутки в стране выявлено 4783 инфицированных, сообщил в субботу... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:38

2022-01-22T13:38

2022-01-22T13:39

распространение коронавируса

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эстония

коронавирус covid-19

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. В Эстонии четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу заражений COVID-19, за сутки в стране выявлено 4783 инфицированных, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья."За последние сутки в Эстонии проанализировали 13 578 тестов на коронавирус, из них положительных тестов было 4783, что является наивысшим показателем за время пандемии. Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду, четверг и пятницу - 3159, 3845 и 4480 заражений COVID-19", - говорится в сообщении.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на пятницу, достигло 282 978. В больницах находятся 324 пациента с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 2003 жизни.

https://ria.ru/20220122/ptsr-test-1769031711.html

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в мире, эстония, коронавирус covid-19