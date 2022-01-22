Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/estoniya-1769049742.html
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19
В Эстонии четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу заражений COVID-19, за сутки в стране выявлено 4783 инфицированных, сообщил в субботу... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:38
2022-01-22T13:39
распространение коронавируса
в мире
эстония
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768943655_0:89:3046:1802_1920x0_80_0_0_2422e5a1b183df4c1fc0ec3183691c37.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. В Эстонии четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу заражений COVID-19, за сутки в стране выявлено 4783 инфицированных, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья."За последние сутки в Эстонии проанализировали 13 578 тестов на коронавирус, из них положительных тестов было 4783, что является наивысшим показателем за время пандемии. Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду, четверг и пятницу - 3159, 3845 и 4480 заражений COVID-19", - говорится в сообщении.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на пятницу, достигло 282 978. В больницах находятся 324 пациента с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 2003 жизни.
https://ria.ru/20220122/ptsr-test-1769031711.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768943655_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_1c340c54d2f436ef553c74e1bb4143fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, коронавирус covid-19
13:38 22.01.2022 (обновлено: 13:39 22.01.2022)
 
В Эстонии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев COVID-19

В Эстонии за сутки зафиксировали 4783 случаев COVID-19, это новый антирекорд

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. В Эстонии четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу заражений COVID-19, за сутки в стране выявлено 4783 инфицированных, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"За последние сутки в Эстонии проанализировали 13 578 тестов на коронавирус, из них положительных тестов было 4783, что является наивысшим показателем за время пандемии. Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду, четверг и пятницу - 3159, 3845 и 4480 заражений COVID-19", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
10:05Распространение коронавируса
Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на пятницу, достигло 282 978. В больницах находятся 324 пациента с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 2003 жизни.
 
Распространение коронавирусаВ миреЭстонияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"