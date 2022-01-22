https://ria.ru/20220122/dela-1769042099.html

В Казахстане возбудили 1822 уголовных дела после январских беспорядков

В Казахстане возбудили 1822 уголовных дела после январских беспорядков - РИА Новости, 22.01.2022

В Казахстане возбудили 1822 уголовных дела после январских беспорядков

После массовых беспорядков, произошедших в Казахстане в январе, возбуждено и расследуется 1822 уголовных дела, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:22

2022-01-22T12:22

2022-01-22T12:24

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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. После массовых беспорядков, произошедших в Казахстане в январе, возбуждено и расследуется 1822 уголовных дела, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.По информации пресс-службы президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев в субботу провел совещание с руководством администрации президента, совета безопасности, генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел. Глава государства был проинформирован об исполнении ранее данных поручений, направленных на стабилизацию ситуации в стране."Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" во всех регионах страны. Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам", - говорится в сообщении пресс-службы.В свою очередь министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о том, что в настоящее время отдельные подразделения вооруженных сил продолжают совместно с органами внутренних дел выполнять задачи по обеспечению правопорядка в регионах с "красным" уровнем террористической опасности. "Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов. Министерство обороны приступило к реализации поручений главы государства по реформированию вооруженных сил", - говорится в сообщении.Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о принимаемых прокурорами мерах по обеспечению прав задержанных и арестованных лиц. По словам Нурдаулетова, всем им обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются. В органы прокуратуры поступило 84 жалобы участников процесса. По мерам надзора освобождено 96 задержанных граждан.Заслушав доклады, Токаев подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества. Касаясь вопроса гибели граждан, глава государства поручил генеральной прокуратуре и МВД по каждому случаю провести тщательное расследование. "Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность", – сказал Токаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220121/rezolyutsiya-1768840369.html

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