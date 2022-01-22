Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/baykonur-1769010256.html
Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре - РИА Новости, 22.01.2022
Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
Введённый в среду 19 января повышенный (синий) уровень террористической опасности, введенный из-за угрозы теракта, планируется отменить 24 января в понедельник, РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T00:19
2022-01-22T00:19
в мире
казахстан
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
константин бусыгин
байконур (космодром)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765689088_0:155:1920:1235_1920x0_80_0_0_60e0429ed83a155c08272e2effe02564.jpg
Москва, 22 янв — РИА Новости. Введённый в среду 19 января повышенный (синий) уровень террористической опасности, введенный из-за угрозы теракта, планируется отменить 24 января в понедельник, об этом в своем Telegram-канале написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что повышенный уровень опасности введен в городе с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.С 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане был введен повышенный уровень опасности, в городе были временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя.Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за всё время протестов сохранялась спокойная обстановка без происшествий.
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768230830.html
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765689088_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4c60b9f4f8178a5ee3295fa63861b08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, москва, дмитрий рогозин, роскосмос, константин бусыгин, байконур (космодром)
00:19 22.01.2022
 
Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре

Рогозин: повышенный уровень опасности на Байконуре планируется отменить 24 января

© Фото : Роскосмос/Космический центр "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"с 36 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1бс 36 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : Роскосмос/Космический центр "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"с 36 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 22 янв — РИА Новости. Введённый в среду 19 января повышенный (синий) уровень террористической опасности, введенный из-за угрозы теракта, планируется отменить 24 января в понедельник, об этом в своем Telegram-канале написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее "синий" уровень террористической опасности", — написал он.
Ранее сообщалось, что повышенный уровень опасности введен в городе с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.
С 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане был введен повышенный уровень опасности, в городе были временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за всё время протестов сохранялась спокойная обстановка без происшествий.
Дом в городе Байконур с рисунком советского Лунохода-1 на фасаде - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:36
Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова
 
В миреКазахстанМоскваДмитрий РогозинРоскосмосКонстантин БусыгинБайконур (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду
01:26Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
01:19Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
01:15Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
01:10Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
Лента новостейМолния
Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания СандуЗюганов назвал малограмотными желающих похоронить ЛенинаПосольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновниковМинобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР