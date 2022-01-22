https://ria.ru/20220122/baykonur-1769010256.html

Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре

Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре - РИА Новости, 22.01.2022

Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре

Введённый в среду 19 января повышенный (синий) уровень террористической опасности, введенный из-за угрозы теракта, планируется отменить 24 января в понедельник, РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T00:19

2022-01-22T00:19

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Москва, 22 янв — РИА Новости. Введённый в среду 19 января повышенный (синий) уровень террористической опасности, введенный из-за угрозы теракта, планируется отменить 24 января в понедельник, об этом в своем Telegram-канале написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что повышенный уровень опасности введен в городе с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля.С 7 по 19 января в Байконуре на фоне массовых протестов в Казахстане был введен повышенный уровень опасности, в городе были временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя.Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в Байконуре за всё время протестов сохранялась спокойная обстановка без происшествий.

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