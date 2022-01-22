https://ria.ru/20220122/abkhaziya-1769066847.html

Российские военные в Абхазии поздравили ветерана со столетием

Российские военные в Абхазии поздравили ветерана со столетием - РИА Новости, 22.01.2022

Российские военные в Абхазии поздравили ветерана со столетием

Организации российских соотечественников и оркестр военной базы РФ поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Абхазии Валентину Шульгину,... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T17:17

2022-01-22T17:17

2022-01-22T17:17

общество

абхазия

великая отечественная война (1941-1945)

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СУХУМ, 22 янв - РИА Новости. Организации российских соотечественников и оркестр военной базы РФ поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Абхазии Валентину Шульгину, которой в субботу исполнилось 100 лет, передаёт корреспондент РИА Новости с места события.Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Руководители организаций выступили с тёплыми поздравлениями в адрес ветерана перед ее домом, после чего оркестр российской военной базы исполнил несколько музыкальных композиций - "От героев былых времён", "День Победы", "Пусть бегут неуклюже" и другие. После выступления организаторы и участники мероприятия передали Валентине Ефимовне цветы и подарки, пожелав ей крепкого здоровья, счастья и кавказского долголетия.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.Организаторами мероприятия выступили культурный фонд "Платформа", общественные организации "Гулрыпш. Русское содружество" и "Центр правозащиты российских граждан" в Республике Абхазия, а также Благотворительный фонд "Поддержка" при участии духового оркестра 7-ой российской военной базы, администрации Гулрыпшского района и московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме.Ранее Валентина Шульгина рассказала РИА Новости, что продолжит писать мемуары и сочинять стихи.

https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html

https://ria.ru/20211207/veterany-1762512095.html

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Военный оркестр РФ в Абхазии поздравил ветерана ВОВ со 100-летием Оркестр военной базы РФ в Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину, которой исполнилось 100 лет. 2022-01-22T17:17 true PT0M47S

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общество, абхазия, великая отечественная война (1941-1945)