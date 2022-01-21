14:07 21.01.2022 (обновлено: 14:23 21.01.2022)
Фламинго Гриша, найденный в Якутии, прибыл в Красноярский зоопарк
Найденного в Ленске розового фламинго Гришу доставили в Красноярский зоопарк
CC BY 4.0 / Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) / Розовый фламинго Гриша в карантинной зоне красноярского зоопарка "Роев ручей"
Розовый фламинго Гриша в карантинной зоне красноярского зоопарка "Роев ручей"
КРАСНОЯРСК, 21 янв – РИА Новости. Розовый фламинго Гриша, найденный на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, прибыл в Красноярск и доставлен в зоопарк, сообщает пресс-служба международного аэропорта Красноярск.
"Фламинго прилетел в ручной клади госинспектора природного парка "Живые алмазы Якутии" Софии Ыракыевой рейсом 6R 580 авиакомпании "Алроса" из Мирного. София следила за состоянием птицы во время полёта", - говорится в сообщении.
По словам инспектора, птица перелет перенесла хорошо. Неудобство пассажирам не доставила, перевозили ее в специальной коробке с отверстиями.
В аэропорту Красноярск их встретили работники зоопарка "Роев ручей", где и будет жить птица. В настоящее время Гриша находится в карантинной зоне и будет постепенно привыкать к новым условиям проживания. Через месяц он переедет в общий павильон к своим сородичам.
Затраты на перевозку птицы профинансировала алмазодобывающая компания "Алроса".
Работник Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 2 октября обнаружил экзотическую птицу около дороги и привез в вахтовый поселок. По совету эколога ООО "Газпром добыча Ноябрьск", Гришу, как газовики нарекли фламинго, передали специалистам. Розовый фламинго находился на передержке в природном парке "Живые алмазы Якутии" Дирекции биоресурсов и ООПТ с ноября прошлого года.
По словам жителей Ленского района, это не первый подобный случай, в 1998 году розовый фламинго уже залетал в эти края.