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Жириновский спрогнозировал обвал доллара
Жириновский спрогнозировал обвал доллара - РИА Новости, 21.01.2022
Жириновский спрогнозировал обвал доллара
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обострение отношений России с НАТО и странами Запада может негативно повлиять на американскую валюту, аналогичным... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:00
2022-01-21T21:00
в мире
киев
сша
владимир жириновский
дмитрий песков
нато
лдпр
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обострение отношений России с НАТО и странами Запада может негативно повлиять на американскую валюту, аналогичным образом будет и при отключении РФ от SWIFT, добавил он."Да, сейчас (нужно покупать рубль - ред.). Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение", - заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда".Парламентарий аргументировал свою позицию в том числе угрозами Запада об отключении России от SWIFT. В этом случае, отметил Жириновский, граждане не смогут "оперировать с долларом" - никому "эти бумажки" будут не нужны."Доллар рухнет, на который подвязались наши граждане, рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат", - констатировал он.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220121/polyaki-1768942148.html
https://ria.ru/20220121/vopros-1768834480.html
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в мире, киев, сша, владимир жириновский, дмитрий песков, нато, лдпр, россия
21:00 21.01.2022
 
Жириновский спрогнозировал обвал доллара

Жириновский спрогнозировал обвал доллара из-за обострений отношений России и США

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обострение отношений России с НАТО и странами Запада может негативно повлиять на американскую валюту, аналогичным образом будет и при отключении РФ от SWIFT, добавил он.
"Да, сейчас (нужно покупать рубль - ред.). Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение", - заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда".
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Парламентарий аргументировал свою позицию в том числе угрозами Запада об отключении России от SWIFT. В этом случае, отметил Жириновский, граждане не смогут "оперировать с долларом" - никому "эти бумажки" будут не нужны.
"Доллар рухнет, на который подвязались наши граждане, рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат", - констатировал он.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСШАВладимир ЖириновскийДмитрий ПесковНАТОЛДПРРоссия
 
 
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