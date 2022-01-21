Жириновский спрогнозировал обвал доллара
Жириновский спрогнозировал обвал доллара из-за обострений отношений России и США
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обострение отношений России с НАТО и странами Запада может негативно повлиять на американскую валюту, аналогичным образом будет и при отключении РФ от SWIFT, добавил он.
"Да, сейчас (нужно покупать рубль - ред.). Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение", - заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда".
Парламентарий аргументировал свою позицию в том числе угрозами Запада об отключении России от SWIFT. В этом случае, отметил Жириновский, граждане не смогут "оперировать с долларом" - никому "эти бумажки" будут не нужны.
"Доллар рухнет, на который подвязались наши граждане, рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат", - констатировал он.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.