https://ria.ru/20220121/zhirinovskiy-1768997719.html

Жириновский спрогнозировал обвал доллара

Жириновский спрогнозировал обвал доллара - РИА Новости, 21.01.2022

Жириновский спрогнозировал обвал доллара

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обострение отношений России с НАТО и странами Запада может негативно повлиять на американскую валюту, аналогичным... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:00

2022-01-21T21:00

2022-01-21T21:00

в мире

киев

сша

владимир жириновский

дмитрий песков

нато

лдпр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600496729_0:18:3230:1835_1920x0_80_0_0_a7afc4fa12c9309c93bc6ef736f2038f.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обострение отношений России с НАТО и странами Запада может негативно повлиять на американскую валюту, аналогичным образом будет и при отключении РФ от SWIFT, добавил он."Да, сейчас (нужно покупать рубль - ред.). Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение", - заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда".Парламентарий аргументировал свою позицию в том числе угрозами Запада об отключении России от SWIFT. В этом случае, отметил Жириновский, граждане не смогут "оперировать с долларом" - никому "эти бумажки" будут не нужны."Доллар рухнет, на который подвязались наши граждане, рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат", - констатировал он.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220121/polyaki-1768942148.html

https://ria.ru/20220121/vopros-1768834480.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, владимир жириновский, дмитрий песков, нато, лдпр, россия