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Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 21.01.2022
Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:51
2022-01-21T04:51
происшествия
землетрясение
южно-сахалинск
российская академия наук
шикотан
итуруп
тихий океан
кунашир (остров)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.Как рассказали специалисты, толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов. Спасатели не получали сигналов бедствия. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.
https://ria.ru/20220112/zemletryasenie-1767429947.html
южно-сахалинск
шикотан
итуруп
тихий океан
кунашир (остров)
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происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, российская академия наук, шикотан, итуруп, тихий океан, кунашир (остров)
04:51 21.01.2022
 
Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Около южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 10:59 местного времени (2:59 мск — ред.) с эпицентром в 80 километров восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, на глубине 60 километров", — рассказали в филиале.

Как рассказали специалисты, толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов. Спасатели не получали сигналов бедствия. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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ПроисшествияЗемлетрясениеЮжно-СахалинскРоссийская академия наукШикотанИтурупТихий океанКунашир (остров)
 
 
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