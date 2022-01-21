https://ria.ru/20220121/zemletryasenie-1768838512.html

Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 21.01.2022

Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:51

2022-01-21T04:51

2022-01-21T04:51

происшествия

землетрясение

южно-сахалинск

российская академия наук

шикотан

итуруп

тихий океан

кунашир (остров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/52/1549645261_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_fb3d2ef5f0b3f2ec0724a46854ef9aac.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.Как рассказали специалисты, толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов. Спасатели не получали сигналов бедствия. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.

https://ria.ru/20220112/zemletryasenie-1767429947.html

южно-сахалинск

шикотан

итуруп

тихий океан

кунашир (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, российская академия наук, шикотан, итуруп, тихий океан, кунашир (остров)