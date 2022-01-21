https://ria.ru/20220121/zemletryasenie-1768838512.html
Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 21.01.2022
Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:51
2022-01-21T04:51
2022-01-21T04:51
происшествия
землетрясение
южно-сахалинск
российская академия наук
шикотан
итуруп
тихий океан
кунашир (остров)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.Как рассказали специалисты, толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов. Спасатели не получали сигналов бедствия. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.
https://ria.ru/20220112/zemletryasenie-1767429947.html
южно-сахалинск
шикотан
итуруп
тихий океан
кунашир (остров)
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происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, российская академия наук, шикотан, итуруп, тихий океан, кунашир (остров)
Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Около южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2