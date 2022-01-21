Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/zaderzhanie-1769001118.html
Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева
Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева - РИА Новости, 21.01.2022
Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что сотрудники силовых органов республики провели оперативные мероприятия в Нижнем Новгороде в отношении жены экс-судьи... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:37
2022-01-21T23:12
происшествия
рамзан кадыров
нижний новгород
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_b347a36cdde896ec2fcf14a66e5cf5e1.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что сотрудники силовых органов республики провели оперативные мероприятия в Нижнем Новгороде в отношении жены экс-судьи Сайди Янгулбаева.Как написал в своем телеграм-канале Кадыров, "правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия"."На этот раз уже второй день пишут о случае в Нижнем Новгороде. Все тиражируют одну и ту же информацию, не зная на самом деле фактов. Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации", — говорится в публикации.Глава Чечни уточнил, что после того как женщину доставили в Грозный, она напала на полицейского, едва не лишив его глаза."Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения", — добавил он.Как подчеркнул Кадыров, чтобы этого не произошло, Мусаевой "надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела".Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Наталья Добронравова, Зарему Мусаеву, жену живущего в Нижнем Новгороде судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, накануне увезли из дома некие люди в штатском и масках, которые представились оперативниками, но не показали никаких удостоверений. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Добронравова подчеркнула, что женщину силой вытащили из квартиры в домашней одежде и тапочках, не позволив взять с собой лекарства. Также у силовиков было постановление о приводе Янгулбаева, но его не смогли исполнить из-за статуса судьи в отставке.
https://ria.ru/20220121/sudya-1768886506.html
https://ria.ru/20220121/kadyrov-1768999477.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_56da351b3df1fec45932ff07763ab505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня)
21:37 21.01.2022 (обновлено: 23:12 21.01.2022)
 
Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева

Глава Чечни Кадыров: доставленная в Грозный жена Янгулбаева напала на полицейского

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что сотрудники силовых органов республики провели оперативные мероприятия в Нижнем Новгороде в отношении жены экс-судьи Сайди Янгулбаева.
Как написал в своем телеграм-канале Кадыров, "правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
12:39
В Кремле прокомментировали ситуацию с чеченским экс-судьей
"На этот раз уже второй день пишут о случае в Нижнем Новгороде. Все тиражируют одну и ту же информацию, не зная на самом деле фактов. Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации", — говорится в публикации.
Глава Чечни уточнил, что после того как женщину доставили в Грозный, она напала на полицейского, едва не лишив его глаза.
"Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения", — добавил он.
Как подчеркнул Кадыров, чтобы этого не произошло, Мусаевой "надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела".
Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Наталья Добронравова, Зарему Мусаеву, жену живущего в Нижнем Новгороде судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, накануне увезли из дома некие люди в штатском и масках, которые представились оперативниками, но не показали никаких удостоверений. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Добронравова подчеркнула, что женщину силой вытащили из квартиры в домашней одежде и тапочках, не позволив взять с собой лекарства. Также у силовиков было постановление о приводе Янгулбаева, но его не смогли исполнить из-за статуса судьи в отставке.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21:17
Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей
 
ПроисшествияРамзан КадыровНижний НовгородЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду
01:26Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
01:19Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
01:15Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
01:10Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
Лента новостейМолния
Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания СандуЗюганов назвал малограмотными желающих похоронить ЛенинаПосольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновниковМинобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР