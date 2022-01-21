https://ria.ru/20220121/zaderzhanie-1769001118.html

Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева

Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева - РИА Новости, 21.01.2022

Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что сотрудники силовых органов республики провели оперативные мероприятия в Нижнем Новгороде в отношении жены экс-судьи... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:37

2022-01-21T21:37

2022-01-21T23:12

происшествия

рамзан кадыров

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что сотрудники силовых органов республики провели оперативные мероприятия в Нижнем Новгороде в отношении жены экс-судьи Сайди Янгулбаева.Как написал в своем телеграм-канале Кадыров, "правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия"."На этот раз уже второй день пишут о случае в Нижнем Новгороде. Все тиражируют одну и ту же информацию, не зная на самом деле фактов. Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации", — говорится в публикации.Глава Чечни уточнил, что после того как женщину доставили в Грозный, она напала на полицейского, едва не лишив его глаза."Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения", — добавил он.Как подчеркнул Кадыров, чтобы этого не произошло, Мусаевой "надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела".Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Наталья Добронравова, Зарему Мусаеву, жену живущего в Нижнем Новгороде судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, накануне увезли из дома некие люди в штатском и масках, которые представились оперативниками, но не показали никаких удостоверений. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Добронравова подчеркнула, что женщину силой вытащили из квартиры в домашней одежде и тапочках, не позволив взять с собой лекарства. Также у силовиков было постановление о приводе Янгулбаева, но его не смогли исполнить из-за статуса судьи в отставке.

https://ria.ru/20220121/sudya-1768886506.html

https://ria.ru/20220121/kadyrov-1768999477.html

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происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня)