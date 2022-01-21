https://ria.ru/20220121/dopros-1768865402.html
Жену чеченского судьи в отставке увезли на допрос в Нижнем Новгороде
Жену чеченского судьи в отставке увезли на допрос в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.01.2022
Жену чеченского судьи в отставке увезли на допрос в Нижнем Новгороде
Неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:05
2022-01-21T11:05
2022-01-21T11:07
происшествия
нижний новгород
комитет против пыток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768864493_0:321:958:859_1920x0_80_0_0_292b8b32d4b0fe638c68624da4fbf75a.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде, заявила РИА Новости адвокат Наталья Добронравова.Собеседница сообщила, что ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По словам адвоката. они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.Также у них было постановление о приводе ее мужа, но его не смогли исполнить из-за статуса судьи в отставке, добавила адвокат."Я не знаю, где она сейчас. Наверное, по дороге в Грозный", - сказала Добронравова. Она отметила, что Мусаеву забрали в домашней одежде и тапочках, не взяли лекарства, хотя она инсулинозависимый диабетик.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.По словам собеседницы, дело о мошенничестве возбуждено в 2019 году, а Янгулбаев с женой не живут в Чечне с 2017 года.По данным "Комитета против пыток", Мусаева - мать юриста этой правозащитной организации Абубакара Янгулбаева.Согласно законодательству, судья в отставке сохраняет гарантии неприкосновенности.
https://ria.ru/20220112/semenov-1767532952.html
https://ria.ru/20220120/sud-1768708448.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768864493_0:231:958:949_1920x0_80_0_0_42bd0686830ae30112afb5574b855cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, комитет против пыток
11:05 21.01.2022 (обновлено: 11:07 21.01.2022)
Жену чеченского судьи в отставке увезли на допрос в Нижнем Новгороде
Жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Янгулбаева увезли на допрос в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде, заявила РИА Новости адвокат Наталья Добронравова.
Собеседница сообщила, что ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По словам адвоката. они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни
.
"Они стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы", - сказала Добронравова.
Также у них было постановление о приводе ее мужа, но его не смогли исполнить из-за статуса судьи в отставке, добавила адвокат.
"Я не знаю, где она сейчас. Наверное, по дороге в Грозный", - сказала Добронравова. Она отметила, что Мусаеву забрали в домашней одежде и тапочках, не взяли лекарства, хотя она инсулинозависимый диабетик.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
По словам собеседницы, дело о мошенничестве возбуждено в 2019 году, а Янгулбаев с женой не живут в Чечне с 2017 года.
По данным
"Комитета против пыток", Мусаева - мать юриста этой правозащитной организации Абубакара Янгулбаева.
Согласно законодательству, судья в отставке сохраняет гарантии неприкосновенности.