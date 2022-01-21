https://ria.ru/20220121/dopros-1768865402.html

Жену чеченского судьи в отставке увезли на допрос в Нижнем Новгороде

Жену чеченского судьи в отставке увезли на допрос в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.01.2022

Жену чеченского судьи в отставке увезли на допрос в Нижнем Новгороде

Неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:05

2022-01-21T11:05

2022-01-21T11:07

происшествия

нижний новгород

комитет против пыток

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде, заявила РИА Новости адвокат Наталья Добронравова.Собеседница сообщила, что ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По словам адвоката. они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.Также у них было постановление о приводе ее мужа, но его не смогли исполнить из-за статуса судьи в отставке, добавила адвокат."Я не знаю, где она сейчас. Наверное, по дороге в Грозный", - сказала Добронравова. Она отметила, что Мусаеву забрали в домашней одежде и тапочках, не взяли лекарства, хотя она инсулинозависимый диабетик.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.По словам собеседницы, дело о мошенничестве возбуждено в 2019 году, а Янгулбаев с женой не живут в Чечне с 2017 года.По данным "Комитета против пыток", Мусаева - мать юриста этой правозащитной организации Абубакара Янгулбаева.Согласно законодательству, судья в отставке сохраняет гарантии неприкосновенности.

https://ria.ru/20220112/semenov-1767532952.html

https://ria.ru/20220120/sud-1768708448.html

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происшествия, нижний новгород, комитет против пыток