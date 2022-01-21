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Все о выплатах на детей в 2022 году
Госдума объяснила, на какие выплаты могут рассчитывать родители в 2022 году - РИА Новости, 21.01.2022
Все о выплатах на детей в 2022 году
Государственная дума опубликовала специальный путеводитель по выплатам на детей в 2022 году. Документ размещен на странице ведомства в Instagram. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:42
2022-01-21T10:42
2022-01-21T10:55
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Государственная дума опубликовала специальный путеводитель по выплатам на детей в 2022 году. Документ размещен на странице ведомства в Instagram.Меры поддержки семьиБеременные женщины имеют право на ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Его размер составляет пятьдесят процентов от суммы прожиточного минимума по региону;Каждая российская семья может получить единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля его размер составит 20 472 рубля;Россияне также имеют право получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, если их среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов;Кроме того, с февраля ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 7 667 рублей;Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет могут получать ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум;Ежемесячные выплаты положены неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет, если их среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума.Материнский капиталС 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – 168,6 тысячи рублей.Если право получать эту выплату не возникало до этого срока, то он составит 693,1 тысячи рублей.Ипотека для многодетных семейГосударство выделяет до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита для семей, в которой третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.В Госдуме обращают внимание, что все выплаты и компенсации по рождению детей не облагаются налогом.
https://ria.ru/20220118/lgoty-1768318068.html
https://ria.ru/20220120/pensii-1768712782.html
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общество, госдума рф, россия, детские вопросы, социальный навигатор
10:42 21.01.2022 (обновлено: 10:55 21.01.2022)
Госдума объяснила, на какие выплаты могут рассчитывать родители в 2022 году
Госдума опубликовала путеводитель по выплатам на детей в 2022 году
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости.
Государственная дума опубликовала специальный путеводитель по выплатам на детей в 2022 году. Документ размещен на странице ведомства в Instagram.
Меры поддержки семьи
Беременные женщины имеют право на ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Его размер составляет пятьдесят процентов от суммы прожиточного минимума по региону;
Каждая российская семья может получить единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля его размер составит 20 472 рубля;
Россияне также имеют право получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, если их среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов;
Кроме того, с февраля ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 7 667 рублей;
Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет могут получать ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум;
Ежемесячные выплаты положены неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет, если их среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума.
Материнский капитал
С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – 168,6 тысячи рублей.
Если право получать эту выплату не возникало до этого срока, то он составит 693,1 тысячи рублей.
Ипотека для многодетных семей
Государство выделяет до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита для семей, в которой третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.
В Госдуме
обращают внимание, что все выплаты и компенсации по рождению детей не облагаются налогом.