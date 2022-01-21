https://ria.ru/20220121/ukreplenie-1769003812.html

НАТО будет укреплять коллективную оборону при ухудшении безопасности

НАТО будет укреплять коллективную оборону при ухудшении безопасности - РИА Новости, 21.01.2022

НАТО будет укреплять коллективную оборону при ухудшении безопасности

НАТО будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе, укрепляя коллективную оборону, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:22

2022-01-21T22:22

2022-01-21T23:18

в мире

нато

оана лунгеску

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545889_0:224:2879:1843_1920x0_80_0_0_10f433634443cf99b5847537c072846c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. НАТО будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе, укрепляя коллективную оборону, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску."Мы всегда будем реагировать на ухудшение ситуации с нашей безопасностью, в том числе путем усиления коллективной обороны", - сказала она.По ее словам, предложение России по выводу войск альянса из Болгарии и Румынии предполагает ситуацию, когда "в НАТО будут члены первого и второго класса", на что в альянсе не могу согласиться.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, оана лунгеску, россия