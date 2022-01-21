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НАТО будет укреплять коллективную оборону при ухудшении безопасности
НАТО будет укреплять коллективную оборону при ухудшении безопасности - РИА Новости, 21.01.2022
НАТО будет укреплять коллективную оборону при ухудшении безопасности
НАТО будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе, укрепляя коллективную оборону, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:22
2022-01-21T22:22
2022-01-21T23:18
в мире
нато
оана лунгеску
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. НАТО будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе, укрепляя коллективную оборону, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску."Мы всегда будем реагировать на ухудшение ситуации с нашей безопасностью, в том числе путем усиления коллективной обороны", - сказала она.По ее словам, предложение России по выводу войск альянса из Болгарии и Румынии предполагает ситуацию, когда "в НАТО будут члены первого и второго класса", на что в альянсе не могу согласиться.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.
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в мире, нато, оана лунгеску, россия
22:22 21.01.2022 (обновлено: 23:18 21.01.2022)
НАТО будет укреплять коллективную оборону при ухудшении безопасности
В НАТО заявили о несогласии с требованием России вывести войска из Болгарии и Румынии