https://ria.ru/20220121/ukraina-1768859362.html

Шольц и Джонсон пригрозили России "издержками" при эскалации на Украине

Шольц и Джонсон пригрозили России "издержками" при эскалации на Украине - РИА Новости, 21.01.2022

Шольц и Джонсон пригрозили России "издержками" при эскалации на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и британский премьер-министр Борис Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины, пригрозили Москве "серьезными издержками" в случае... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:38

2022-01-21T10:38

2022-01-21T10:50

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и британский премьер-министр Борис Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины, пригрозили Москве "серьезными издержками" в случае эскалации, сообщили в пятницу в пресс-службе германского правительства."Центральной темой разговора стала озабоченность в связи с наращиванием российских частей вдоль границы с Украиной. Оба (лидера) были едины в том, что дальнейшая военная агрессия России против Украины должна быть предотвращена. Также должно быть понятно, что России в таком случае придется считаться со значительными и серьезными издержками", - говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/ugrozy-1768706780.html

https://ria.ru/20220119/krym-1768589281.html

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германия

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россия

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