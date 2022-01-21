10:38 21.01.2022 (обновлено: 10:50 21.01.2022)
Шольц и Джонсон пригрозили России "издержками" при эскалации на Украине
Канцлер Шольц и премьер Джонсон пригрозили России "издержками" при эскалации на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и британский премьер-министр Борис Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины, пригрозили Москве "серьезными издержками" в случае эскалации, сообщили в пятницу в пресс-службе германского правительства.
"Центральной темой разговора стала озабоченность в связи с наращиванием российских частей вдоль границы с Украиной. Оба (лидера) были едины в том, что дальнейшая военная агрессия России против Украины должна быть предотвращена. Также должно быть понятно, что России в таком случае придется считаться со значительными и серьезными издержками", - говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.