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ВСУ провели учения по защите морского побережья вблизи границы с Крымом
ВСУ провели учения по защите морского побережья вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 21.01.2022
ВСУ провели учения по защите морского побережья вблизи границы с Крымом
Украинские военные тренировались защищать морское побережье при противодействии наступательной операции в Херсонской области вблизи границы с Крымом, в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:05
2022-01-21T10:05
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КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Украинские военные тренировались защищать морское побережье при противодействии наступательной операции в Херсонской области вблизи границы с Крымом, в частности боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили задание по уничтожению бронированной техники противника, сообщила в пятницу пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины."На одном из общевойсковых полигонов Херсонской области защитники южного направления, несущие боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши при противодействии наступательной операции. В частности, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, во время учений реактивная батарея совершила марш в район тренировок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем. Во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.Как отмечается, подобные тренировки проходят регулярно, но каждый раз командиры усложняют задачу, добавляют новые элементы и вводные для разработки различных аспектов противодействия врагу. Целью этих учений была координация действий артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.
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украина, оон, севастополь, владимир путин, космос - риа наука, вооруженные силы украины, facebook, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
10:05 21.01.2022
 
ВСУ провели учения по защите морского побережья вблизи границы с Крымом

Украинские военные провели учения по защите морского побережья вблизи границы с Крымом

© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized BrigadeУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade
Украинские военнослужащие
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КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Украинские военные тренировались защищать морское побережье при противодействии наступательной операции в Херсонской области вблизи границы с Крымом, в частности боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили задание по уничтожению бронированной техники противника, сообщила в пятницу пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
"На одном из общевойсковых полигонов Херсонской области защитники южного направления, несущие боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши при противодействии наступательной операции. В частности, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, во время учений реактивная батарея совершила марш в район тренировок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем. Во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.
Как отмечается, подобные тренировки проходят регулярно, но каждый раз командиры усложняют задачу, добавляют новые элементы и вводные для разработки различных аспектов противодействия врагу. Целью этих учений была координация действий артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.
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