https://ria.ru/20220121/udalenka-1768940050.html
Мишустин поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку
Мишустин поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку - РИА Новости, 21.01.2022
Мишустин поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку
Правительство России переведет часть своей работы в удаленный формат, соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:10
2022-01-21T16:10
2022-01-21T17:31
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Правительство России переведет часть своей работы в удаленный формат, соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат", — отмечается там.Аналогичные меры коснутся и Аналитического центра при правительстве.За минувшие сутки в России госпитализировали 9136 человек с COVID-19. При этом число выявленных случаев заражения обновило максимум за все время пандемии — 49 513. Предыдущий рекорд отмечался 6 ноября — тогда зарегистрировали 41 335 инфицированных.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768890604.html
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политика, михаил мишустин
16:10 21.01.2022 (обновлено: 17:31 21.01.2022)
Мишустин поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку
Премьер Мишустин поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку