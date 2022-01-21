https://ria.ru/20220121/tolkalina-1768865933.html
Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии
Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии - РИА Новости, 21.01.2022
Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии
Любовь Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии в социальных сетях. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:10
2022-01-21T11:10
2022-01-21T11:10
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любовь толкалина
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Любовь Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии в социальных сетях.Она отметила, что только психотерапевты знают, что происходит в памяти женщин, переживших подобный опыт. По словам актрисы, память "бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше".В комментариях Толкалину похвалили за то, что она подняла столь важную тему.Ранее Елена Проклова рассказала о домогательствах в кино, с которыми ей пришлось столкнуться в детском возрасте. Ее слова возмутили многих знаменитостей. Артистка после инсульта призналась, что никого не осуждает.
https://ria.ru/20220118/khokhlova-1768359494.html
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шоу-бизнес, знаменитости, любовь толкалина
Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии
Толкалина рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии