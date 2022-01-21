https://ria.ru/20220121/tele2-1768906460.html

Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора

Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора - РИА Новости, 21.01.2022

Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора

Пользователи сотового оператора Tele2 сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:06

2022-01-21T14:06

2022-01-21T14:06

общество

технологии

казань

санкт-петербург

воронеж

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пользователи сотового оператора Tele2 сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов..По состоянию на 13.48 мск было зафиксировано 319 жалоб: 83% пользователей жалуются на работу мобильного интернета, 11% - на проблемы с мобильной связью, еще 7% - на отсутствие сигнала.По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже и других городах.

https://ria.ru/20220119/tarify-1768504150.html

казань

санкт-петербург

воронеж

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, казань, санкт-петербург, воронеж, москва