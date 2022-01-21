https://ria.ru/20220121/tele2-1768906460.html
Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора
Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора - РИА Новости, 21.01.2022
Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора
Пользователи сотового оператора Tele2 сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:06
2022-01-21T14:06
2022-01-21T14:06
общество
технологии
казань
санкт-петербург
воронеж
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пользователи сотового оператора Tele2 сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов..По состоянию на 13.48 мск было зафиксировано 319 жалоб: 83% пользователей жалуются на работу мобильного интернета, 11% - на проблемы с мобильной связью, еще 7% - на отсутствие сигнала.По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже и других городах.
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общество, технологии, казань, санкт-петербург, воронеж, москва
Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора
Downdetector: пользователи Tele2 жалуются на сбои в работе сотового оператора