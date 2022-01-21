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Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Токарева в закрытом режиме
Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Токарева в закрытом режиме - РИА Новости, 21.01.2022
Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Токарева в закрытом режиме
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области и двух его подчиненных, проходящих по делу о... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:24
2022-01-21T14:24
2022-01-21T14:57
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области и двух его подчиненных, проходящих по делу о превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Как считает следствие, по просьбам своих знакомых, остановленных инспекторами ДПС за нарушения, начальник районного ГИБДД звонил подчиненным и просил их не составлять протоколы. Так, по данным СК, с декабря 2020 по февраль 2021 года полицейские не привлекли к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Подстрекательство к превышению должностных полномочий". Миллеровская межрайонная прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по данному делу. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района силовики обнаружили драгоценности и оружие, которое находилось у него законно, но хранилось не в сейфе.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов, александр дворников, facebook, россия
14:24 21.01.2022 (обновлено: 14:57 21.01.2022)
Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Токарева в закрытом режиме
Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте главы ГИБДД Токарева в закрытом режиме