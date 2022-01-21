https://ria.ru/20220121/sud-1768911846.html

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Токарева в закрытом режиме

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Токарева в закрытом режиме - РИА Новости, 21.01.2022

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Токарева в закрытом режиме

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области и двух его подчиненных, проходящих по делу о... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:24

2022-01-21T14:24

2022-01-21T14:57

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меликов

александр дворников

facebook

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51c54cb795b1b62b472684c8acf4fca8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области и двух его подчиненных, проходящих по делу о превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Как считает следствие, по просьбам своих знакомых, остановленных инспекторами ДПС за нарушения, начальник районного ГИБДД звонил подчиненным и просил их не составлять протоколы. Так, по данным СК, с декабря 2020 по февраль 2021 года полицейские не привлекли к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Подстрекательство к превышению должностных полномочий". Миллеровская межрайонная прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по данному делу. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района силовики обнаружили драгоценности и оружие, которое находилось у него законно, но хранилось не в сейфе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/tatarstan-1768903754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов, александр дворников, facebook, россия