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США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров
США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров - РИА Новости, 21.01.2022
США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров
Желание поставить тему Украины во главу угла при переговорах глав дипломатических ведомств РФ и США в Женеве говорит о том, что Вашингтон использует украинскую... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:00
2022-01-21T16:00
2022-01-21T16:20
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румыния
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Желание поставить тему Украины во главу угла при переговорах глав дипломатических ведомств РФ и США в Женеве говорит о том, что Вашингтон использует украинскую тематику как инструмент борьбы с РФ, сам процесс разоружения их мало интересует, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкета, обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности. По словам Лаврова, США пытались поставить тему Украины во главе угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ.Поэтому, по его словам, Вашингтон пытается разыграть украинскую карту "по полной программе"."Я думаю, что на Украине понимают, что их просто используют", - добавил он.Сенатор выразил озабоченность в связи с тем, что американская сторона предлагает все новые встречи для обсуждения темы безопасности, предположив, что Вашингтон пытается просто "забалтывать" инициативы России.Вместе с тем, Москва начала говорить о необходимости вывода войск НАТО с территории Болгарии и Румынии, напомнил политик. "Мы ставим конкретные задачи", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768899191.html
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украина, сша, россия, болгария, румыния, нато, владимир джабаров
16:00 21.01.2022 (обновлено: 16:20 21.01.2022)
США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров
Сенатор Джабаров: США используют Украину как инструмент борьбы с Россией