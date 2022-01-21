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США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров
США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров - РИА Новости, 21.01.2022
США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров
Желание поставить тему Украины во главу угла при переговорах глав дипломатических ведомств РФ и США в Женеве говорит о том, что Вашингтон использует украинскую... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:00
2022-01-21T16:20
украина
сша
россия
болгария
румыния
нато
владимир джабаров
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Желание поставить тему Украины во главу угла при переговорах глав дипломатических ведомств РФ и США в Женеве говорит о том, что Вашингтон использует украинскую тематику как инструмент борьбы с РФ, сам процесс разоружения их мало интересует, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкета, обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности. По словам Лаврова, США пытались поставить тему Украины во главе угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ.Поэтому, по его словам, Вашингтон пытается разыграть украинскую карту "по полной программе"."Я думаю, что на Украине понимают, что их просто используют", - добавил он.Сенатор выразил озабоченность в связи с тем, что американская сторона предлагает все новые встречи для обсуждения темы безопасности, предположив, что Вашингтон пытается просто "забалтывать" инициативы России.Вместе с тем, Москва начала говорить о необходимости вывода войск НАТО с территории Болгарии и Румынии, напомнил политик. "Мы ставим конкретные задачи", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768899191.html
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украина, сша, россия, болгария, румыния, нато, владимир джабаров
16:00 21.01.2022 (обновлено: 16:20 21.01.2022)
 
США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, заявил Джабаров

Сенатор Джабаров: США используют Украину как инструмент борьбы с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Желание поставить тему Украины во главу угла при переговорах глав дипломатических ведомств РФ и США в Женеве говорит о том, что Вашингтон использует украинскую тематику как инструмент борьбы с РФ, сам процесс разоружения их мало интересует, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкета, обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности. По словам Лаврова, США пытались поставить тему Украины во главе угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ.
"Это лишний раз подтверждает, что США используют Украину как инструмент борьбы с нами. Сам процесс продвижения и разоружения их мало интересует", - сказал Джабаров.
Поэтому, по его словам, Вашингтон пытается разыграть украинскую карту "по полной программе".
"Я думаю, что на Украине понимают, что их просто используют", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Встреча с Блинкеном может помочь США подготовить ответы, заявил Лавров
Сенатор выразил озабоченность в связи с тем, что американская сторона предлагает все новые встречи для обсуждения темы безопасности, предположив, что Вашингтон пытается просто "забалтывать" инициативы России.
Вместе с тем, Москва начала говорить о необходимости вывода войск НАТО с территории Болгарии и Румынии, напомнил политик. "Мы ставим конкретные задачи", - подчеркнул он.
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УкраинаСШАРоссияБолгарияРумынияНАТОВладимир Джабаров
 
 
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