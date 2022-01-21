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Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция

Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2022

Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Женеве. РИА Новости, 21.01.2022

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2022-01-21T12:54

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в мире

сша

женева (город)

сергей лавров

энтони блинкен

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Женеве.

сша

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, видео