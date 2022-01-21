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Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2022
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Женеве. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:54
2022-01-21T12:54
2022-01-21T13:18
в мире
сша
женева (город)
сергей лавров
энтони блинкен
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Женеве.
сша
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РИА Новости
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5
4.7
96
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, видео
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Женеве.
2022-01-21T12:54
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PT18M33S
12:54 21.01.2022 (обновлено: 13:18 21.01.2022)
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Женеве.