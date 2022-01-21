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Туризм
https://ria.ru/20220121/sputnik-1768918749.html
Привитые "Спутником V" россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста
Привитые "Спутником V" россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста - РИА Новости, 21.01.2022
Привитые "Спутником V" россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста
Правительство Кипра приняло несколько важных решений, касающихся смягчения условий въезда иностранных граждан с 1 марта 2022 года, в том числе привитые... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:54
2022-01-21T14:54
туризм
кипр
здоровье - общество
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство Кипра приняло несколько важных решений, касающихся смягчения условий въезда иностранных граждан с 1 марта 2022 года, в том числе привитые "Спутником V" россияне с 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд", - сказала Ломидзе.Глава АТОР указала, что Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, а также вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", последнюю – только при введении в качестве бустера. Ломидзе также напомнила, что Кипр не требует выдерживать обязательную паузу после окончания курса прививки."Отправляться на Кипр можно сразу же, как только на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта", - уточнила она. Привитым туристам для въезда нужно показать цифровой сертификат ЕС (EU DCC) или сертификат вакцинации одной из третьих стран. Российский сертификат с QR-кодом с "Госуслуг" признается.Ломидзе сказала, что с 1 марта сертификат о вакцинации для въезда на Кипр для лиц старше 18 лет действителен не более 9 месяцев. Если с момента завершения курса вакцинации прошло больше девяти месяцев, путешественнику потребуется бустерная прививка.Непривитым россиянам для въезда на Кипр с 1 марта потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанная не ранее 72 часов до вылета или экспресс-тест на антиген сделанный не ранее чем за 24 часа до вылета. Так как Россия находится в красном списке, то невакцинированным туристам, как и в прошлом сезоне, предстоит проходить платный ПЦР-тест по прибытии. Расходы по тестированию несет пассажир."Как и сейчас, все путешественники после 1 марта по-прежнему будут обязаны подать заявку на получение CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета их рейса", - добавила Ломидзе.
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кипр, здоровье - общество, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
14:54 21.01.2022
 
Привитые "Спутником V" россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста

АТОР: привитые "Спутником V" россияне с 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство Кипра приняло несколько важных решений, касающихся смягчения условий въезда иностранных граждан с 1 марта 2022 года, в том числе привитые "Спутником V" россияне с 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд", - сказала Ломидзе.
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Вчера, 14:02Туризм
Кипр изменит эпидемический статус некоторых стран
Глава АТОР указала, что Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, а также вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", последнюю – только при введении в качестве бустера. Ломидзе также напомнила, что Кипр не требует выдерживать обязательную паузу после окончания курса прививки.
"Отправляться на Кипр можно сразу же, как только на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта", - уточнила она. Привитым туристам для въезда нужно показать цифровой сертификат ЕС (EU DCC) или сертификат вакцинации одной из третьих стран. Российский сертификат с QR-кодом с "Госуслуг" признается.
Ломидзе сказала, что с 1 марта сертификат о вакцинации для въезда на Кипр для лиц старше 18 лет действителен не более 9 месяцев. Если с момента завершения курса вакцинации прошло больше девяти месяцев, путешественнику потребуется бустерная прививка.
Непривитым россиянам для въезда на Кипр с 1 марта потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанная не ранее 72 часов до вылета или экспресс-тест на антиген сделанный не ранее чем за 24 часа до вылета. Так как Россия находится в красном списке, то невакцинированным туристам, как и в прошлом сезоне, предстоит проходить платный ПЦР-тест по прибытии. Расходы по тестированию несет пассажир.
"Как и сейчас, все путешественники после 1 марта по-прежнему будут обязаны подать заявку на получение CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета их рейса", - добавила Ломидзе.
 
ТуризмКипрЗдоровье - ОбществоНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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