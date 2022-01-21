https://ria.ru/20220121/sk-1768899035.html

В Ленинградской области мальчик погиб под колесами поезда

В Ленинградской области мальчик погиб под колесами поезда - РИА Новости, 21.01.2022

В Ленинградской области мальчик погиб под колесами поезда

Мальчик 12 лет погиб под колесами пассажирского поезда в районе станции Соколов Ручей в Тосненском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:29

2022-01-21T13:29

2022-01-21T13:29

происшествия

тосненский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Мальчик 12 лет погиб под колесами пассажирского поезда в районе станции Соколов Ручей в Тосненском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК."20 января на 76 км станции Соколов Ручей Тосненского района Ленинградской области пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург – Уфа" смертельно травмирован несовершеннолетний мальчик 2009 года рождения при попытке пересечь железнодорожные пути перед приближающимся составом", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20220108/poezd-1766959953.html

тосненский район

ленинградская область

россия

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происшествия, тосненский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия