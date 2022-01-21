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В Ленинградской области мальчик погиб под колесами поезда
В Ленинградской области мальчик погиб под колесами поезда - РИА Новости, 21.01.2022
В Ленинградской области мальчик погиб под колесами поезда
Мальчик 12 лет погиб под колесами пассажирского поезда в районе станции Соколов Ручей в Тосненском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:29
2022-01-21T13:29
2022-01-21T13:29
происшествия
тосненский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Мальчик 12 лет погиб под колесами пассажирского поезда в районе станции Соколов Ручей в Тосненском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК."20 января на 76 км станции Соколов Ручей Тосненского района Ленинградской области пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург – Уфа" смертельно травмирован несовершеннолетний мальчик 2009 года рождения при попытке пересечь железнодорожные пути перед приближающимся составом", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20220108/poezd-1766959953.html
тосненский район
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происшествия, тосненский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ленинградской области мальчик погиб под колесами поезда
Мальчик погиб под колесами поезда в Ленинградской области