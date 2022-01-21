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Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов
Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов - РИА Новости, 21.01.2022
Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов
Суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к двум годам заключения условно и штрафу в размере более 14 тысяч долларов США, сообщили РИА... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:19
2022-01-21T17:19
2022-01-21T21:07
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к двум годам заключения условно и штрафу в размере более 14 тысяч долларов США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо."Судья вынес решение о штрафе в 2,888 миллиона рупий Шри-Ланки (примерно 14 200 долларов США на каждого) и еще условный срок в два года с испытательным периодом до пяти лет", — сказали в посольстве.Необходимую сумму нужно выплатить до 11 марта, только после этого они смогут получить паспорта и вернуться в Россию. В противном случае туристов ждет тюрьма.В посольстве также отметили, что в суде они признали вину.
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шри-ланка, россия, в мире, коломбо, новости - туризм
17:19 21.01.2022 (обновлено: 21:07 21.01.2022)
Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов
Суд Шри-Ланки приговорил россиян, собиравших жуков, к штрафу и условному сроку