https://ria.ru/20220121/shri-lanka-1768957002.html

Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов

Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов - РИА Новости, 21.01.2022

Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков, на 14 тысяч долларов

Суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к двум годам заключения условно и штрафу в размере более 14 тысяч долларов США, сообщили РИА... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:19

2022-01-21T17:19

2022-01-21T21:07

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к двум годам заключения условно и штрафу в размере более 14 тысяч долларов США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо."Судья вынес решение о штрафе в 2,888 миллиона рупий Шри-Ланки (примерно 14 200 долларов США на каждого) и еще условный срок в два года с испытательным периодом до пяти лет", — сказали в посольстве.Необходимую сумму нужно выплатить до 11 марта, только после этого они смогут получить паспорта и вернуться в Россию. В противном случае туристов ждет тюрьма.В посольстве также отметили, что в суде они признали вину.

https://ria.ru/20210120/zhivotnye-1593871150.html

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шри-ланка, россия, в мире, коломбо, новости - туризм