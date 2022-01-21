https://ria.ru/20220121/shoygu-1768913634.html

Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве

Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве - РИА Новости, 21.01.2022

Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу написал главе британского оборонного ведомства Бену Уоллесу письмо с предложением встретиться в Москве. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:35

2022-01-21T14:35

2022-01-21T15:51

москва

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу написал главе британского оборонного ведомства Бену Уоллесу письмо с предложением встретиться в Москве."Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время", — сообщили в Минобороны.Так Шойгу ответил Уоллесу на приглашение побеседовать в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны пересекались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и минобороны в формате "два плюс два".Великобритания как член НАТО наряду с Соединенными Штатами высказывает в последнее время озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. В Москве призывают прекратить милитаризацию региона.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Авторы документа, в частности, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас Москва ждет письменного ответа.В России не раз подчеркивали, что расценивают обвинения в агрессии как предлог, который Запад использует для увеличения контингента в приграничных регионах.

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москва, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия