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Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве
Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве - РИА Новости, 21.01.2022
Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу написал главе британского оборонного ведомства Бену Уоллесу письмо с предложением встретиться в Москве. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:35
2022-01-21T15:51
москва
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу написал главе британского оборонного ведомства Бену Уоллесу письмо с предложением встретиться в Москве."Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время", — сообщили в Минобороны.Так Шойгу ответил Уоллесу на приглашение побеседовать в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны пересекались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и минобороны в формате "два плюс два".Великобритания как член НАТО наряду с Соединенными Штатами высказывает в последнее время озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. В Москве призывают прекратить милитаризацию региона.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Авторы документа, в частности, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас Москва ждет письменного ответа.В России не раз подчеркивали, что расценивают обвинения в агрессии как предлог, который Запад использует для увеличения контингента в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220121/voennye-1768853212.html
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москва, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
14:35 21.01.2022 (обновлено: 15:51 21.01.2022)
 
Шойгу предложил главе Минобороны Британии встретиться в Москве

Шойгу предложил главе Минобороны Британии провести переговоры в Москве

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу написал главе британского оборонного ведомства Бену Уоллесу письмо с предложением встретиться в Москве.
"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время", — сообщили в Минобороны.
Так Шойгу ответил Уоллесу на приглашение побеседовать в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны пересекались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и минобороны в формате "два плюс два".
Великобритания как член НАТО наряду с Соединенными Штатами высказывает в последнее время озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. В Москве призывают прекратить милитаризацию региона.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
10:07
Times: Британия дополнительно перебросит военных ближе к Украине
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Авторы документа, в частности, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас Москва ждет письменного ответа.
В России не раз подчеркивали, что расценивают обвинения в агрессии как предлог, который Запад использует для увеличения контингента в приграничных регионах.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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МоскваСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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