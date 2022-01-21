https://ria.ru/20220121/sanktsii-1769008396.html

В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России

В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России - РИА Новости, 22.01.2022

В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России

В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-21T23:31

2022-01-21T23:31

2022-01-22T00:01

сша

россия

в мире

владимир путин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767569329_250:489:3021:2048_1920x0_80_0_0_65bfe59721ce13a1f48aa62f0f388a0e.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс, сообщила пресс-служба комитета.Проект предполагает санкции против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.Законодатели также предлагают также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.Микс предложил свой законопроект, не дожидаясь голосования в сенате по похожему документу, который внес демократ Роберт Менендез.Подобная форма законодательной инициативы предполагает внесение похожего или идентичного тому, что рассматривает другая палата конгресса, акта. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив.Законопроект повторяет инициативу Менендеса, содержит предложения о санкциях против российского президента, премьера, главы МИД и других представителей руководства, а также указания на сроки их принятия в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Оба документа предусматривают, что снять санкции в случае их введения президент США сможет только обратившись в комитет палаты по ассигнованиям, где необходимо будет подтвердить, что не осталось оснований для ограничительных мер.США и западные страны в последние месяцы заявляют об усилении активности российских военных около границы с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это никому не угрожает.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что не собирается нападать, а подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, владимир путин, санкции в отношении россии