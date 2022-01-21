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В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России - РИА Новости, 22.01.2022
В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-21T23:31
2022-01-22T00:01
сша
россия
в мире
владимир путин
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс, сообщила пресс-служба комитета.Проект предполагает санкции против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.Законодатели также предлагают также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.Микс предложил свой законопроект, не дожидаясь голосования в сенате по похожему документу, который внес демократ Роберт Менендез.Подобная форма законодательной инициативы предполагает внесение похожего или идентичного тому, что рассматривает другая палата конгресса, акта. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив.Законопроект повторяет инициативу Менендеса, содержит предложения о санкциях против российского президента, премьера, главы МИД и других представителей руководства, а также указания на сроки их принятия в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Оба документа предусматривают, что снять санкции в случае их введения президент США сможет только обратившись в комитет палаты по ассигнованиям, где необходимо будет подтвердить, что не осталось оснований для ограничительных мер.США и западные страны в последние месяцы заявляют об усилении активности российских военных около границы с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это никому не угрожает.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что не собирается нападать, а подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html
https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html
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сша, россия, в мире, владимир путин, санкции в отношении россии
23:31 21.01.2022 (обновлено: 00:01 22.01.2022)
 
В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России

Глава комитета палаты представителей США Микс внес проект санкций против России

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями, документ подготовил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс, сообщила пресс-служба комитета.
"Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", — говорится в релизе.
Проект предполагает санкции против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.
Законодатели также предлагают также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.
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Микс предложил свой законопроект, не дожидаясь голосования в сенате по похожему документу, который внес демократ Роберт Менендез.
Подобная форма законодательной инициативы предполагает внесение похожего или идентичного тому, что рассматривает другая палата конгресса, акта. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив.
Законопроект повторяет инициативу Менендеса, содержит предложения о санкциях против российского президента, премьера, главы МИД и других представителей руководства, а также указания на сроки их принятия в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Оба документа предусматривают, что снять санкции в случае их введения президент США сможет только обратившись в комитет палаты по ассигнованиям, где необходимо будет подтвердить, что не осталось оснований для ограничительных мер.
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