https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767566579.html

В конгрессе представили законопроект о новых санкциях против России

В конгрессе представили законопроект о новых санкциях против России - РИА Новости, 12.01.2022

В конгрессе представили законопроект о новых санкциях против России

Группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:26

2022-01-12T20:26

2022-01-12T22:48

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.Как указано на сайте комитета, документ получил название "Акт по защите суверенитета Украины".Кроме того, сенаторы предложили запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом России, а также наложить ограничения не менее чем на три финансовых института из предложенных: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.Другим пунктом предлагаются санкции "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".Также проект предполагает выделение в 2022-м фискальном году дополнительной чрезвычайной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов при ухудшении обстановки.Как указано, этот законопроект "посылает четкий сигнал" о готовности США добиться "разрушительных последствий" для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Как писала ранее в среду газета The Washington Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности, в администрации президента США Джо Байдена поддержали этот законопроект.Изложенные предложения, в том числе касающиеся введения санкций в отношении руководства России и лично президента Владимира Путина, схожи с теми, которые Менендес предлагал включить осенью 2021 года в качестве поправки к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Однако тогда республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение законопроекта. Подписанный в конце декабря 2021 года президентом Джо Байденом финальный вариант бюджета на сумму 768 миллиардов долларов не содержал положений, предложенных демократами.На текущей неделе в конгрессе США также будет обсуждаться проект санкций против газопровода "Северный поток — 2", предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Однако, как отмечали ранее источники газеты Washington Post в американской администрации, выдвинутые Крузом инициативы "не помогут сдержать Россию", но, напротив, ослабят позиции США и их союзников. Ожидается, что большинство демократов не поддержат инициативу законодателя-республиканца.В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил на юго-восток страны 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "агрессии со стороны России".

https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767067225.html

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html

https://ria.ru/20220112/peregovory-1767431632.html

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в мире, украина, сша, россия, нато, ситуация в днр и лнр