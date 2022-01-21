https://ria.ru/20220121/sani-1768881535.html

Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1"

Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1" - РИА Новости, 21.01.2022

Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1"

Санный спорт кажется одной из самых понятных олимпийских дисциплин. Но за этой простотой скрываются борьба конструкторов, экстремальная опасность, уйма технических деталей и практически незаметный зрителю высший пилотаж. Можно ли проехать трассу в наушниках, кто меряет саням температуру и зачем спортивный снаряд разбирают на финише.

2022-01-21T13:00

2022-01-21T13:00

2022-01-21T13:00

странные виды

спорт

олимпийские игры

роман репилов

подкаст

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Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1" Санный спорт на первый взгляд кажется одной из самых понятных олимпийских дисциплин. Но за этой простотой скрываются борьба конструкторов, экстремальная опасность, уйма технических деталей и практически незаметный зрителю высший пилотаж. Можно ли проехать трассу в наушниках, кто меряет саням температуру и зачем спортивный снаряд разбирают на финише. audio/mpeg

Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1" Санный спорт на первый взгляд кажется одной из самых понятных олимпийских дисциплин. Но за этой простотой скрываются борьба конструкторов, экстремальная опасность, уйма технических деталей и практически незаметный зрителю высший пилотаж. Можно ли проехать трассу в наушниках, кто меряет саням температуру и зачем спортивный снаряд разбирают на финише. audio/mpeg

Почему у старта трассы всегда вешают одинокий полоз, как на результаты может повлиять электрочайник и на какой танец похоже управление санями - рассказывает трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, олимпийские игры, роман репилов, подкаст, аудио