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Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1"
Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1" - РИА Новости, 21.01.2022
Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1"
Санный спорт кажется одной из самых понятных олимпийских дисциплин. Но за этой простотой скрываются борьба конструкторов, экстремальная опасность, уйма технических деталей и практически незаметный зрителю высший пилотаж. Можно ли проехать трассу в наушниках, кто меряет саням температуру и зачем спортивный снаряд разбирают на финише.
2022-01-21T13:00
2022-01-21T13:00
2022-01-21T13:00
странные виды
спорт
олимпийские игры
роман репилов
подкаст
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Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1"
Санный спорт на первый взгляд кажется одной из самых понятных олимпийских дисциплин. Но за этой простотой скрываются борьба конструкторов, экстремальная опасность, уйма технических деталей и практически незаметный зрителю высший пилотаж. Можно ли проехать трассу в наушниках, кто меряет саням температуру и зачем спортивный снаряд разбирают на финише.
audio/mpeg
Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1"
Санный спорт на первый взгляд кажется одной из самых понятных олимпийских дисциплин. Но за этой простотой скрываются борьба конструкторов, экстремальная опасность, уйма технических деталей и практически незаметный зрителю высший пилотаж. Можно ли проехать трассу в наушниках, кто меряет саням температуру и зачем спортивный снаряд разбирают на финише.
audio/mpeg
Почему у старта трассы всегда вешают одинокий полоз, как на результаты может повлиять электрочайник и на какой танец похоже управление санями - рассказывает трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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спорт, олимпийские игры, роман репилов, подкаст, аудио
Санный спорт. Что-то среднее между танцем на льду и "Формулой – 1"
Санный спорт кажется одной из самых понятных олимпийских дисциплин. Но за этой простотой скрываются борьба конструкторов, экстремальная опасность, уйма технических деталей и практически незаметный зрителю высший пилотаж. Можно ли проехать трассу в наушниках, кто меряет саням температуру и зачем спортивный снаряд разбирают на финише.