Президент Молдавии заявила о проблеме с выводов российских военных
Президент Молдавии Санду заявила о проблеме с выводов российских военных
© Sputnik / Михай Карауш
Президент Молдавии Майя Санду
КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Молдавия ведет с Россией сложный, но необходимый диалог, поскольку в двусторонней повестке стран есть много важных вопросов, заявила президент республики Майя Санду.
"У нас с Россией ведется сложный, но необходимый диалог, у нас в повестке много вопросов, некоторые из них мы надеемся решить быстро, другие более сложные. Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне – мы хотели бы ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера", - заявила Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV.
24 декабря 2021, 23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
Она отметила, что хотела бы избавиться от торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавским экспортеры. Также Молдавия беспокоится о социальной защите своих граждан, которые работают в России. Санду подчеркнула, что Молдавия сотрудничает с Россией на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
13 декабря 2021, 15:14Додон обвинил власти Молдавии в ухудшении отношений с Россией