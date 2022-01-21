https://ria.ru/20220121/sandu-1769004729.html

Президент Молдавии заявила о проблеме с выводов российских военных

Президент Молдавии заявила о проблеме с выводов российских военных - РИА Новости, 21.01.2022

Президент Молдавии заявила о проблеме с выводов российских военных

Молдавия ведет с Россией сложный, но необходимый диалог, поскольку в двусторонней повестке стран есть много важных вопросов, заявила президент республики Майя... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:36

2022-01-21T22:36

2022-01-21T22:36

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg

КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Молдавия ведет с Россией сложный, но необходимый диалог, поскольку в двусторонней повестке стран есть много важных вопросов, заявила президент республики Майя Санду."У нас с Россией ведется сложный, но необходимый диалог, у нас в повестке много вопросов, некоторые из них мы надеемся решить быстро, другие более сложные. Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне – мы хотели бы ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера", - заявила Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV.Она отметила, что хотела бы избавиться от торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавским экспортеры. Также Молдавия беспокоится о социальной защите своих граждан, которые работают в России. Санду подчеркнула, что Молдавия сотрудничает с Россией на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта.Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211224/sandu-1765429894.html

https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, майя санду, россия