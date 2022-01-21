https://ria.ru/20220121/ryabkov-1768890761.html

Россия не боится никого, даже США, заявил Рябков

Россия не боится никого, даже США, заявил Рябков - РИА Новости, 21.01.2022

Россия не боится никого, даже США, заявил Рябков

Россия не боится никого, в том числе США, заявил в преддверии переговоров в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:54

2022-01-21T12:54

2022-01-21T14:17

сша

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия не боится никого, в том числе США, заявил в преддверии переговоров в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не боимся никого, даже США", - сказал Рябков журналистке американского телеканала CBC. Вопрос был посвящен ситуации на Украине и звучал так: "Россию пугает Украина? Почему вы боитесь Украины? Почему вы считаете, что вам нужно защищать себя?"Корреспондент канала Елена Раффини "подловила" российского дипломата в гардеробе незадолго до начала встречи в Женеве. Она заявила в Twitter, что Рябков пытался избежать вопросов других ее американских коллег.В Женеве в пятницу пройдет встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как ожидается, она начнется в 13.00 мск.

https://ria.ru/20220119/nato-1768559740.html

сша

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сша, сергей рябков, россия