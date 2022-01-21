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МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране

МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране - РИА Новости, 21.01.2022

МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране

Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер, основана на необъективных выводах и данных, МИД считает неприемлемым принятие... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T06:22

2022-01-21T06:22

2022-01-21T08:50

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 21 янв — РИА Новости. Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер, основана на необъективных выводах и данных, МИД считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.Согласно документу, вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане."Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности", — отмечает МИД.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html

https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

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в мире, казахстан, европарламент, нур-султан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев