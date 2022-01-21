https://ria.ru/20220121/remont-1768892275.html

В Благовещенске ремонт улицы Мухина завершат в 2022 году

В Благовещенске ремонт улицы Мухина завершат в 2022 году - РИА Новости, 21.01.2022

В Благовещенске ремонт улицы Мухина завершат в 2022 году

Комплексный ремонт улицы Мухина в Благовещенске завершат в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в Амурской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:00

2022-01-21T13:00

2022-01-21T13:00

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Комплексный ремонт улицы Мухина в Благовещенске завершат в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в Амурской области, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Глава Приамурья провел первое ежегодное установочное совещание с профильными ведомствами по реализации нацпроекта и обратил внимание, что к сезону необходимо тщательно подготовиться и при наступлении погоды, достаточно теплой для работ, незамедлительно приступать к работам."В этом году мы завершим комплексный ремонт улицы Мухина, на которой сети уже обновлены. В центре внимания транспортный узел на подходах к Зейскому мосту, тут необходимо сделать не только Горького, но и все второстепенные улицы для распределения трафика движения при запуске моста. В этом году жителей города еще ждут неудобства", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Он также поручил мэрии подготовить дорожную карту для распределения потоков общественного и личного транспорта на время ремонта, чтобы свести неудобства для жителей Благовещенска к минимуму.Губернатор отметил, что работы нужно провести так, "чтобы не возвращаться на эти участки много лет", в 2023 году, по его словам, начнется ремонт на тех улицах Благовещенска, где под дорожным полотном нет сетей.

https://ria.ru/20220120/zernokhranilische-1768734024.html

https://ria.ru/20211223/dtp-1765086964.html

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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)