https://ria.ru/20220121/putin-1768882655.html

Песков рассказал о самочувствии Путина

Песков рассказал о самочувствии Путина - РИА Новости, 21.01.2022

Песков рассказал о самочувствии Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как себя чувствует Владимир Путин и как он работает в пандемию. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:31

2022-01-21T12:31

2022-01-21T15:46

владимир путин

дмитрий песков

политика

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как себя чувствует Владимир Путин и как он работает в пандемию."Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", — так он ответил на вопрос, не было ли у главы государства проявлений коронавируса.Песков добавил, что сейчас Путин работает в основном в комбинированном режиме."Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирование, и другие методы", — отметил он.По его словам, в течение дня президент проводит много рабочих встреч, которые носят непубличный характер. "Он проводит просто на расстоянии их, несколько метров от собеседника. Но тем не менее проходит очное общение", — пояснил пресс-секретарь, отметив, что количество больших публичных мероприятий все сейчас пытаются минимизировать.На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что второй раз переболел COVID-19, это был омикрон-штамм. По его словам, инфекцию он перенес бессимптомно.Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в самом конце декабря.

https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768709270.html

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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, коронавирус в россии