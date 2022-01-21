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Туризм
https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768916207.html
Русское географическое общество наградило лучших гидов России
Русское географическое общество наградило лучших гидов России - РИА Новости, 21.01.2022
Русское географическое общество наградило лучших гидов России
Русское географическое общество (РГО) подвело итоги конкурса "Лучший гид России" и наградило победителей. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:43
2022-01-21T16:02
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) подвело итоги конкурса "Лучший гид России" и наградило победителей.Лидером в номинации "Город" стал Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте. Ксения Артемьева из Иркутска получила главный приз за лучший видеоклип, рассказав об экспонатах единственного в мире "Музея на свалке". Александр Пермяков занял первое место в конкурсе экскурсоводов, специализирующихся на экотуризме, показав геопарк "Алтай". Матвей Кочергин из Омска рассказал про трассу Сибирского международного марафона и выиграл первое место среди гидов до 18 лет. Лучшим в номинации "Нижний Новгород" стал Евгений Павлов, поведавший о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря.Победители получают по 100 тысяч рублей, призерам вручают дипломы и памятные подарки от РГО. Для юного гида из номинации "до 18 лет" организаторы конкурса приготовили современный квадрокоптер.В конкурсе принимали участие более 800 гидов, средний возраст — 35 лет. Около 80 процентов оказались профессиональными экскурсоводами. Среди конкурсантов лидировали музейные работники, учителя, студенты и блогеры, отметили в пресс-службе РГО.В РГО составили рейтинг достопримечательностей, о которых чаще всего рассказывали конкурсанты. Первое место занял Государственный музей истории космонавтики в Калуге. На втором — Музей Модерна в Самаре, замыкает тройку лидеров набережная в Туле. В пятерку вошли также Хитровская площадь в Москве и Летний сад в Петербурге.Большинство членов жюри и победителей присутствовали на церемонии онлайн. "Потрясающим конкурсом красоты России" назвала ролики председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина. "Многие из них можно показывать на уроках географии в школе", — согласилась руководитель общественного объединения гидов и экскурсоводов Сочи Зетта Ермакова.
https://ria.ru/20211224/rgo-1765333565.html
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санкт-петербург, тула, калуга, самара, москва, русское географическое общество, новости - туризм, кронштадт, туризм, россия
15:43 21.01.2022 (обновлено: 16:02 21.01.2022)
 
Русское географическое общество наградило лучших гидов России

В РГО прошла церемония награждения победителей конкурса "Лучший гид России"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы на станции "Комсомольская" кольцевой линии Московского метрополитена
Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) подвело итоги конкурса "Лучший гид России" и наградило победителей.
Лидером в номинации "Город" стал Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте.
Ксения Артемьева из Иркутска получила главный приз за лучший видеоклип, рассказав об экспонатах единственного в мире "Музея на свалке".
Александр Пермяков занял первое место в конкурсе экскурсоводов, специализирующихся на экотуризме, показав геопарк "Алтай".
© РИА Новости / Предоставлено РГОНаграждение одного из победителей конкурса в РГО
Награждение одного из победителей конкурса в РГО
1 из 3
Награждение одного из победителей конкурса в РГО
© РИА Новости / Предоставлено РГО
© РИА Новости / Предоставлено РГОВ РГО состоялась церемония награждения лучшего гида России
В РГО состоялась церемония награждения лучшего гида России
2 из 3
В РГО состоялась церемония награждения лучшего гида России
© РИА Новости / Предоставлено РГО
© РИА Новости / Предоставлено РГОЧасть участников церемонии награждения лучших гидов России присутствовали на мероприятии онлайн
Часть участников церемонии награждения лучших гидов России присутствовали на мероприятии онлайн
3 из 3
Часть участников церемонии награждения лучших гидов России присутствовали на мероприятии онлайн
© РИА Новости / Предоставлено РГО
1 из 3
Награждение одного из победителей конкурса в РГО
© РИА Новости / Предоставлено РГО
2 из 3
В РГО состоялась церемония награждения лучшего гида России
© РИА Новости / Предоставлено РГО
3 из 3
Часть участников церемонии награждения лучших гидов России присутствовали на мероприятии онлайн
© РИА Новости / Предоставлено РГО
Матвей Кочергин из Омска рассказал про трассу Сибирского международного марафона и выиграл первое место среди гидов до 18 лет.
Лучшим в номинации "Нижний Новгород" стал Евгений Павлов, поведавший о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря.
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24 декабря 2021, 14:35Туризм
Русское географическое общество выбрало лучших гидов России
Победители получают по 100 тысяч рублей, призерам вручают дипломы и памятные подарки от РГО. Для юного гида из номинации "до 18 лет" организаторы конкурса приготовили современный квадрокоптер.
В конкурсе принимали участие более 800 гидов, средний возраст — 35 лет. Около 80 процентов оказались профессиональными экскурсоводами. Среди конкурсантов лидировали музейные работники, учителя, студенты и блогеры, отметили в пресс-службе РГО.
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В РГО составили рейтинг достопримечательностей, о которых чаще всего рассказывали конкурсанты. Первое место занял Государственный музей истории космонавтики в Калуге. На втором — Музей Модерна в Самаре, замыкает тройку лидеров набережная в Туле. В пятерку вошли также Хитровская площадь в Москве и Летний сад в Петербурге.
Большинство членов жюри и победителей присутствовали на церемонии онлайн. "Потрясающим конкурсом красоты России" назвала ролики председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина. "Многие из них можно показывать на уроках географии в школе", — согласилась руководитель общественного объединения гидов и экскурсоводов Сочи Зетта Ермакова.
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