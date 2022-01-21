https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768894021.html
Названы популярные направления для путешествий на поезде зимой и весной
Названы популярные направления для путешествий на поезде зимой и весной - РИА Новости, 21.01.2022
Названы популярные направления для путешествий на поезде зимой и весной
Определены самые востребованные российские направления для путешествий на поезде в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:58
2022-01-21T18:58
2022-01-21T18:58
туризм
кисловодск
тверь
москва
новости - туризм
туризм
псков
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a67fe8dd6e1a1e3f96aa0ffed52f235.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий на поезде в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что больше всего проездных документов на январь и февраль из Москвы куплено в Санкт-Петербург (около четверти), Нижний Новгород, Казань, Белгород и Брянск. Весной вместо двух последних локаций туристы выбирали Кисловодск и Сочи.Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60 процентов путешествий на поездах запланировано в Москву. Также пользуются спросом туры в Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль. Весной последние два города уступили первенство Апатитам и Нижнему Новгороду.Средний чек за железнодорожный билет за год вырос на 14 процентов, до 2327 рублей — зимой. Проездные документы на весну подорожали на 12 процентов, до 3091 рублей.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
кисловодск
тверь
москва
псков
нижний новгород
казань
санкт-петербург
ярославль
апатиты
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dd88f233b7b09be94ba7e85e5134f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кисловодск, тверь, москва, новости - туризм, туризм, псков, нижний новгород, казань, санкт-петербург, ярославль, апатиты, петрозаводск
Названы популярные направления для путешествий на поезде зимой и весной
Туту.ру: зимой и весной туристы чаще всего путешествуют на поезде между двумя столицами
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий на поезде в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что больше всего проездных документов на январь и февраль из Москвы куплено в Санкт-Петербург (около четверти), Нижний Новгород, Казань, Белгород и Брянск.
Весной вместо двух последних локаций туристы выбирали Кисловодск и Сочи.
Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60 процентов путешествий на поездах запланировано в Москву. Также пользуются спросом туры в Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль.
Весной последние два города уступили первенство Апатитам и Нижнему Новгороду.
Средний чек за железнодорожный билет за год вырос на 14 процентов, до 2327 рублей — зимой. Проездные документы на весну подорожали на 12 процентов, до 3091 рублей.