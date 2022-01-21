https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768894021.html

Названы популярные направления для путешествий на поезде зимой и весной

Названы популярные направления для путешествий на поезде зимой и весной - РИА Новости, 21.01.2022

Названы популярные направления для путешествий на поезде зимой и весной

Определены самые востребованные российские направления для путешествий на поезде в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:58

2022-01-21T18:58

2022-01-21T18:58

туризм

кисловодск

тверь

москва

новости - туризм

туризм

псков

нижний новгород

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные российские направления для путешествий на поезде в ближайшие месяцы, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что больше всего проездных документов на январь и февраль из Москвы куплено в Санкт-Петербург (около четверти), Нижний Новгород, Казань, Белгород и Брянск. Весной вместо двух последних локаций туристы выбирали Кисловодск и Сочи.Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60 процентов путешествий на поездах запланировано в Москву. Также пользуются спросом туры в Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль. Весной последние два города уступили первенство Апатитам и Нижнему Новгороду.Средний чек за железнодорожный билет за год вырос на 14 процентов, до 2327 рублей — зимой. Проездные документы на весну подорожали на 12 процентов, до 3091 рублей.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

кисловодск

тверь

москва

псков

нижний новгород

казань

санкт-петербург

ярославль

апатиты

петрозаводск

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