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Туризм
https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768610213.html
Эксперты раскрыли самые эффективные способы борьбы с джетлагом
Эксперты раскрыли самые эффективные способы борьбы с джетлагом - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперты раскрыли самые эффективные способы борьбы с джетлагом
Эксперты назвала простые и действенные способы борьбы с дискомфортом от смены часовых поясов, сообщает Express. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:39
2022-01-21T01:39
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты назвала простые и действенные способы борьбы с дискомфортом от смены часовых поясов, сообщает Express.Бессонница, сонливость, мышечная боль, трудности с концентрацией внимания, раздражительность — типичные последствия дальних перелетов, пересечения разных часовых поясов и перемещений на восток. Специалисты онлайн-сервиса по организации путешествий Expedia поделились советами, как смягчить неприятные ощущения.Проведите день на улице. Воздействие дневного света — мощный способ регулирования биологических часов. Лучше всего начать день прогулкой в восемь часов утра.Оставайтесь активными. Физкультура ранним утром или ближе к вечеру бодрит и помогает перезапустить биологические часы. Занятия спортом перед сном уставшему организму могут только навредить.Днем спите 20 минут. Организм будет восстанавливаться быстрее, если помимо продолжительного (не менее четырех часов) ночного сна, турист потратит время на короткий дневной.Используйте беруши и маску для глаз. Они позволят отрешиться от шума и света, будут способствовать более качественному отдыху.Замените утренний кофе травяным чаем. Натуральный отвар помогает восстановить силы. Вечером чай из ромашки, лаванды или валерианы помогут уснуть.Примите холодный душ вечером и теплый утром. Изменение температуры влияет на работу мелатонина — гормона, регулирующего сон.Откажитесь от алкоголя и кофе перед сном. Они мешают восстановлению привычного ритма жизни.Если поездка на другой конец планеты запланирована на один-два дня, не меняйте привычный режим. Спите, ешьте и работайте в привычное для дома время. Это позволит избежать неприятных последствий по возвращении.
https://ria.ru/20180910/1528066190.html
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новости - туризм, туристы, туризм, здоровье, стиль жизни, бессонница
01:39 21.01.2022
 
Эксперты раскрыли самые эффективные способы борьбы с джетлагом

Эксперты раскрыли секреты хорошего самочувствия при смене часовых поясов

© Depositphotos / luengo_uaДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Depositphotos / luengo_ua
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты назвала простые и действенные способы борьбы с дискомфортом от смены часовых поясов, сообщает Express.
Бессонница, сонливость, мышечная боль, трудности с концентрацией внимания, раздражительность — типичные последствия дальних перелетов, пересечения разных часовых поясов и перемещений на восток. Специалисты онлайн-сервиса по организации путешествий Expedia поделились советами, как смягчить неприятные ощущения.
Проведите день на улице. Воздействие дневного света — мощный способ регулирования биологических часов. Лучше всего начать день прогулкой в восемь часов утра.
Оставайтесь активными. Физкультура ранним утром или ближе к вечеру бодрит и помогает перезапустить биологические часы. Занятия спортом перед сном уставшему организму могут только навредить.
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Днем спите 20 минут. Организм будет восстанавливаться быстрее, если помимо продолжительного (не менее четырех часов) ночного сна, турист потратит время на короткий дневной.
Используйте беруши и маску для глаз. Они позволят отрешиться от шума и света, будут способствовать более качественному отдыху.
Замените утренний кофе травяным чаем. Натуральный отвар помогает восстановить силы. Вечером чай из ромашки, лаванды или валерианы помогут уснуть.
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Примите холодный душ вечером и теплый утром. Изменение температуры влияет на работу мелатонина — гормона, регулирующего сон.
Откажитесь от алкоголя и кофе перед сном. Они мешают восстановлению привычного ритма жизни.
Если поездка на другой конец планеты запланирована на один-два дня, не меняйте привычный режим. Спите, ешьте и работайте в привычное для дома время. Это позволит избежать неприятных последствий по возвращении.
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