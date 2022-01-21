https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768610213.html

Эксперты раскрыли самые эффективные способы борьбы с джетлагом

Эксперты раскрыли самые эффективные способы борьбы с джетлагом - РИА Новости, 21.01.2022

Эксперты раскрыли самые эффективные способы борьбы с джетлагом

Эксперты назвала простые и действенные способы борьбы с дискомфортом от смены часовых поясов, сообщает Express. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T01:39

2022-01-21T01:39

2022-01-21T01:39

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты назвала простые и действенные способы борьбы с дискомфортом от смены часовых поясов, сообщает Express.Бессонница, сонливость, мышечная боль, трудности с концентрацией внимания, раздражительность — типичные последствия дальних перелетов, пересечения разных часовых поясов и перемещений на восток. Специалисты онлайн-сервиса по организации путешествий Expedia поделились советами, как смягчить неприятные ощущения.Проведите день на улице. Воздействие дневного света — мощный способ регулирования биологических часов. Лучше всего начать день прогулкой в восемь часов утра.Оставайтесь активными. Физкультура ранним утром или ближе к вечеру бодрит и помогает перезапустить биологические часы. Занятия спортом перед сном уставшему организму могут только навредить.Днем спите 20 минут. Организм будет восстанавливаться быстрее, если помимо продолжительного (не менее четырех часов) ночного сна, турист потратит время на короткий дневной.Используйте беруши и маску для глаз. Они позволят отрешиться от шума и света, будут способствовать более качественному отдыху.Замените утренний кофе травяным чаем. Натуральный отвар помогает восстановить силы. Вечером чай из ромашки, лаванды или валерианы помогут уснуть.Примите холодный душ вечером и теплый утром. Изменение температуры влияет на работу мелатонина — гормона, регулирующего сон.Откажитесь от алкоголя и кофе перед сном. Они мешают восстановлению привычного ритма жизни.Если поездка на другой конец планеты запланирована на один-два дня, не меняйте привычный режим. Спите, ешьте и работайте в привычное для дома время. Это позволит избежать неприятных последствий по возвращении.

https://ria.ru/20180910/1528066190.html

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туристы, туризм, здоровье, стиль жизни, бессонница