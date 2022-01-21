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В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект
В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект - РИА Новости, 21.01.2022
В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект
Вопроса о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого в плане работы Мосгордумы, который будет рассматриваться на ближайшем заседании, нет, сообщил РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:32
2022-01-21T12:32
2022-01-21T12:32
общество
москва
владимир высоцкий (автор песен)
московская городская дума
сергей митрохин
алексей шапошников
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вопроса о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого в плане работы Мосгордумы, который будет рассматриваться на ближайшем заседании, нет, сообщил РИА Новости председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости о намерении МГД вернуться к рассмотрению его инициативы о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого.Он также отметил, что улица Владимира Высоцкого уже есть в Москве. "Имя музыканта и актера получили Верхний и Нижний Таганские тупики близ театра на Таганке, где он работал с 1964 года до конца жизни", - добавил председатель.
москва
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общество, москва, владимир высоцкий (автор песен), московская городская дума, сергей митрохин, алексей шапошников
В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект
Спикер МГД Шапошников: переименования Ленинского проспекта нет в плане работы Мосгордумы