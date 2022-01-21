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В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект

В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект - РИА Новости, 21.01.2022

В МГД прокомментировали предложение переименовать Ленинский проспект

Вопроса о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого в плане работы Мосгордумы, который будет рассматриваться на ближайшем заседании, нет, сообщил РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:32

2022-01-21T12:32

2022-01-21T12:32

общество

москва

владимир высоцкий (автор песен)

московская городская дума

сергей митрохин

алексей шапошников

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вопроса о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого в плане работы Мосгордумы, который будет рассматриваться на ближайшем заседании, нет, сообщил РИА Новости председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил РИА Новости о намерении МГД вернуться к рассмотрению его инициативы о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого.Он также отметил, что улица Владимира Высоцкого уже есть в Москве. "Имя музыканта и актера получили Верхний и Нижний Таганские тупики близ театра на Таганке, где он работал с 1964 года до конца жизни", - добавил председатель.

москва

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общество, москва, владимир высоцкий (автор песен), московская городская дума, сергей митрохин, алексей шапошников