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Пригожин подал иск к Znak.com
Пригожин подал иск к Znak.com - РИА Новости, 21.01.2022
Пригожин подал иск к Znak.com
Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин подал иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он организовал... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:49
2022-01-21T19:49
происшествия
санкт-петербург
екатеринбург
александр беглов
аксана панова
znak.com
евгений пригожин
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин подал иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он организовал информационную атаку на петербургского губернатора Александра Беглова, сообщает пресс-служба компании."Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации причинённого морального вреда за публикацию материала, содержащего недостоверные порочащие сведения о Евгении Викторовиче к СМИ "Znak" отправлен в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.В иске, который пресс-служба компании разместила в соцсети "ВКонтакте", говорится, что издание опубликовало материал, в котором утверждается, что Пригожин "дал поручение своим политтехнологам и подконтрольным СМИ атаковать Беглова" якобы из-за того, что тот не сдержал договоренности о предоставлении ему приоритетного доступа к госконтрактам. В документе отмечается, что указанные в СМИ данные не соответствуют действительности и порочат честь и репутацию истца.Отмечается, что Пригожин оценивает причиненный ему моральный вред в размере 5 миллионов рублей, который просит взыскать с учредителя Znak.com Аксаны Пановой.Редакция Znak.com в своем Telegram-канале заявила, что не согласна с претензиями Пригожина."Мы считаем, что наши корреспонденты сделали обычную журналистскую работу: поговорили с разными источниками информации и изложили их мнения в тексте. Мы будем отстаивать эту позицию в суде", - говорится в сообщении.В пятницу Беглов заявил о кампании по дискредитации и саботажу городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.Ранее Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского губернатора, высказался, что критикой не занимается и не собирается оправдываться. Он также подчеркнул, что не является "авторитетом для всех журналистов Петербурга" и не может "им всем руки поотрывать".
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происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, александр беглов, аксана панова, znak.com, евгений пригожин, россия
19:49 21.01.2022
 
Пригожин подал иск к Znak.com

Пригожин подал иск к Znak.com за обвинения в организации информатаки на власти Петербурга

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин подал иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он организовал информационную атаку на петербургского губернатора Александра Беглова, сообщает пресс-служба компании.
"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации причинённого морального вреда за публикацию материала, содержащего недостоверные порочащие сведения о Евгении Викторовиче к СМИ "Znak" отправлен в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
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В иске, который пресс-служба компании разместила в соцсети "ВКонтакте", говорится, что издание опубликовало материал, в котором утверждается, что Пригожин "дал поручение своим политтехнологам и подконтрольным СМИ атаковать Беглова" якобы из-за того, что тот не сдержал договоренности о предоставлении ему приоритетного доступа к госконтрактам. В документе отмечается, что указанные в СМИ данные не соответствуют действительности и порочат честь и репутацию истца.
Отмечается, что Пригожин оценивает причиненный ему моральный вред в размере 5 миллионов рублей, который просит взыскать с учредителя Znak.com Аксаны Пановой.
Редакция Znak.com в своем Telegram-канале заявила, что не согласна с претензиями Пригожина.
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"Мы считаем, что наши корреспонденты сделали обычную журналистскую работу: поговорили с разными источниками информации и изложили их мнения в тексте. Мы будем отстаивать эту позицию в суде", - говорится в сообщении.
В пятницу Беглов заявил о кампании по дискредитации и саботажу городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.
Ранее Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского губернатора, высказался, что критикой не занимается и не собирается оправдываться. Он также подчеркнул, что не является "авторитетом для всех журналистов Петербурга" и не может "им всем руки поотрывать".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЕкатеринбургАлександр БегловАксана ПановаZnak.comЕвгений ПригожинРоссия
 
 
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