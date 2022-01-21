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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220121/premiya-1768947325.html
Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию
Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию - РИА Новости, 21.01.2022
Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию
Гала-шоу "Начало нового" в честь 800-летия Нижнего Новгорода получило международную ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:42
2022-01-21T16:42
культура
санкт-петербург
нижний новгород
глеб никитин
илья авербух
новости культуры
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Гала-шоу "Начало нового" в честь 800-летия Нижнего Новгорода получило международную ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Награду вручили в рамках Евразийского ивент-форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 января.Кроме того, диплом победителя в региональной категории "Площадка года" получил выставочный комплекс "Нижегородская ярмарка". В 2021 году здесь состоялось более 30 крупных событий, в том числе финал конкурса "Мастера гостеприимства" и конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Нижегородская ярмарка также стала главной площадкой проведения фестиваля "Новогодняя столица России".В шорт-лист премии в региональной категории номинации "Событие года" также вошел нижегородский фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов"."Особенно приятно, что проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали на всю страну и не остались незамеченными. Мы получили высокие оценки и профессионального сообщества, и гостей праздника. У города появились новые точки притяжения. Настоящий прорыв удалось сделать в сфере событийного туризма", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Премия EFEA Awards – независимая премия профессионалов индустрии встреч, которая проводится с 2015 года. Премия присуждается в пяти номинациях: "Проект года", "Организатор года", "Открытие года", "Площадка года" и "Событие года".
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санкт-петербург, нижний новгород, глеб никитин, илья авербух, новости культуры
16:42 21.01.2022
 
Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию

Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию EFEA Awards

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПразднование 800-летия Нижнего Новгорода
Празднование 800-летия Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Гала-шоу "Начало нового" в честь 800-летия Нижнего Новгорода получило международную ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Награду вручили в рамках Евразийского ивент-форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 января.
"Шоу "Начало нового" режиссера Ильи Авербуха стало победителем в региональной категории номинации "Событие года". При выборе победителя учитывались итоги рейтинга, составленного информационными и аналитическими агентствами по количеству упоминаний форумов, выставок, фестивалей и мест для проведения событий в публикациях российских СМИ", - говорится в сообщении.
Кроме того, диплом победителя в региональной категории "Площадка года" получил выставочный комплекс "Нижегородская ярмарка". В 2021 году здесь состоялось более 30 крупных событий, в том числе финал конкурса "Мастера гостеприимства" и конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Нижегородская ярмарка также стала главной площадкой проведения фестиваля "Новогодняя столица России".
В шорт-лист премии в региональной категории номинации "Событие года" также вошел нижегородский фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов".
"Особенно приятно, что проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали на всю страну и не остались незамеченными. Мы получили высокие оценки и профессионального сообщества, и гостей праздника. У города появились новые точки притяжения. Настоящий прорыв удалось сделать в сфере событийного туризма", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Премия EFEA Awards – независимая премия профессионалов индустрии встреч, которая проводится с 2015 года. Премия присуждается в пяти номинациях: "Проект года", "Организатор года", "Открытие года", "Площадка года" и "Событие года".
Участницы фестиваля оркестров в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа 2021, 18:33Туризм
Нижний Новгород празднует 800-летие. И готовится стать новогодней столицей
 
КультураСанкт-ПетербургНижний НовгородГлеб НикитинИлья АвербухНовости культуры
 
 
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