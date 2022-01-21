https://ria.ru/20220121/premiya-1768947325.html

Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию

Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию - РИА Новости, 21.01.2022

Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода получило международную премию

Гала-шоу "Начало нового" в честь 800-летия Нижнего Новгорода получило международную ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:42

2022-01-21T16:42

2022-01-21T16:42

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Гала-шоу "Начало нового" в честь 800-летия Нижнего Новгорода получило международную ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Награду вручили в рамках Евразийского ивент-форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 января.Кроме того, диплом победителя в региональной категории "Площадка года" получил выставочный комплекс "Нижегородская ярмарка". В 2021 году здесь состоялось более 30 крупных событий, в том числе финал конкурса "Мастера гостеприимства" и конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Нижегородская ярмарка также стала главной площадкой проведения фестиваля "Новогодняя столица России".В шорт-лист премии в региональной категории номинации "Событие года" также вошел нижегородский фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов"."Особенно приятно, что проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали на всю страну и не остались незамеченными. Мы получили высокие оценки и профессионального сообщества, и гостей праздника. У города появились новые точки притяжения. Настоящий прорыв удалось сделать в сфере событийного туризма", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Премия EFEA Awards – независимая премия профессионалов индустрии встреч, которая проводится с 2015 года. Премия присуждается в пяти номинациях: "Проект года", "Организатор года", "Открытие года", "Площадка года" и "Событие года".

https://ria.ru/20210823/novgorod-1746862804.html

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санкт-петербург, нижний новгород, глеб никитин, илья авербух, новости культуры