https://ria.ru/20220121/pozhar-1768909055.html

В Туле загорелся многоквартирный деревянный дом

В Туле загорелся многоквартирный деревянный дом - РИА Новости, 21.01.2022

В Туле загорелся многоквартирный деревянный дом

Пожарные эвакуировали 31 человека, включая троих детей, из многоквартирного дома в Туле, где произошел пожар, тушение осложняется угрозой обрушения конструкций, РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:16

2022-01-21T14:16

2022-01-21T14:20

происшествия

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 31 человека, включая троих детей, из многоквартирного дома в Туле, где произошел пожар, тушение осложняется угрозой обрушения конструкций, и спасатели не могут попасть внутрь, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре в поселке Шатск в Туле поступило в 11.38."Горит деревянный многоквартирный двухэтажный жилой дом. Эвакуировали 31 человека, из них трое детей. На месте работают наши подразделения. Но тушение осложняется тем, что есть риск обрушения кровли, и пожарные не могут войти внутрь, чтобы не рисковать своей жизнью", - рассказал собеседник. Он отметил, что пока причина пожара не установлена.

https://ria.ru/20220111/pozhar-1767251198.html

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происшествия, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия