https://ria.ru/20220121/pozhar-1768909055.html
В Туле загорелся многоквартирный деревянный дом
В Туле загорелся многоквартирный деревянный дом - РИА Новости, 21.01.2022
В Туле загорелся многоквартирный деревянный дом
Пожарные эвакуировали 31 человека, включая троих детей, из многоквартирного дома в Туле, где произошел пожар, тушение осложняется угрозой обрушения конструкций, РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:16
2022-01-21T14:16
2022-01-21T14:20
происшествия
тула
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768909826_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_e136f93a301e47a67c948ab48b07f7bd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 31 человека, включая троих детей, из многоквартирного дома в Туле, где произошел пожар, тушение осложняется угрозой обрушения конструкций, и спасатели не могут попасть внутрь, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре в поселке Шатск в Туле поступило в 11.38."Горит деревянный многоквартирный двухэтажный жилой дом. Эвакуировали 31 человека, из них трое детей. На месте работают наши подразделения. Но тушение осложняется тем, что есть риск обрушения кровли, и пожарные не могут войти внутрь, чтобы не рисковать своей жизнью", - рассказал собеседник. Он отметил, что пока причина пожара не установлена.
https://ria.ru/20220111/pozhar-1767251198.html
тула
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768909826_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0ccbf6a3e46c79af1651a99c80814fe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия
14:16 21.01.2022 (обновлено: 14:20 21.01.2022)
В Туле загорелся многоквартирный деревянный дом
Пожарные эвакуировали 31 человека из горящего многоквартирного деревянного дома в Туле