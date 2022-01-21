https://ria.ru/20220121/potok-1768941288.html

ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2"

ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.01.2022

ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2"

Еврокомиссия намерена получить мнение Украины по "Северному потоку 2" в процессе сертификации этого проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:17

2022-01-21T16:17

2022-01-21T16:30

в мире

украина

еврокомиссия

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия намерена получить мнение Украины по "Северному потоку 2" в процессе сертификации этого проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы."Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации", - сказал собеседник агентства.Согласно законодательству ЕС, Еврокомиссия должна дать своё мнение на проект решения германского регулятора о сертификации "Северного потока 2".В случае обращения Еврокомиссии к Украине о ее мнении по "Северному потоку 2", стандартный двухмесячный срок подготовки мнения ЕК по сертификации проекта будет продлён ещё на два месяца, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы."В течение двух месяцев после получения запроса она (ЕК - ред.) должна дать свое мнение… При подготовке мнения Еврокомиссия может запросить мнения агентства затронутого государства-члена (ЕС - ред.) и заинтересованных сторон. В случае, если Еврокомиссия делает такой запрос, двухмесячный срок должен быть продлён на два месяца", - представил пресс-секретарь ЕК выдержку из газового законодательства ЕС, комментируя возможность консультаций с Украиной при сертификации "Северного потока 2".

https://ria.ru/20220121/potok-1768837989.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2022-01-21T16:17 true PT2M30S

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в мире, украина, еврокомиссия, северный поток — 2