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https://ria.ru/20220121/potok-1768941288.html
ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2"
ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.01.2022
ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2"
Еврокомиссия намерена получить мнение Украины по "Северному потоку 2" в процессе сертификации этого проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:17
2022-01-21T16:30
в мире
украина
еврокомиссия
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия намерена получить мнение Украины по "Северному потоку 2" в процессе сертификации этого проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы."Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации", - сказал собеседник агентства.Согласно законодательству ЕС, Еврокомиссия должна дать своё мнение на проект решения германского регулятора о сертификации "Северного потока 2".В случае обращения Еврокомиссии к Украине о ее мнении по "Северному потоку 2", стандартный двухмесячный срок подготовки мнения ЕК по сертификации проекта будет продлён ещё на два месяца, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы."В течение двух месяцев после получения запроса она (ЕК - ред.) должна дать свое мнение… При подготовке мнения Еврокомиссия может запросить мнения агентства затронутого государства-члена (ЕС - ред.) и заинтересованных сторон. В случае, если Еврокомиссия делает такой запрос, двухмесячный срок должен быть продлён на два месяца", - представил пресс-секретарь ЕК выдержку из газового законодательства ЕС, комментируя возможность консультаций с Украиной при сертификации "Северного потока 2".
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, украина, еврокомиссия, северный поток — 2
16:17 21.01.2022 (обновлено: 16:30 21.01.2022)
 
ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2"

ЕК намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку — 2" при сертификации

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Nord Stream 2
Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия намерена получить мнение Украины по "Северному потоку 2" в процессе сертификации этого проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.
"Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации", - сказал собеседник агентства.
Согласно законодательству ЕС, Еврокомиссия должна дать своё мнение на проект решения германского регулятора о сертификации "Северного потока 2".
В случае обращения Еврокомиссии к Украине о ее мнении по "Северному потоку 2", стандартный двухмесячный срок подготовки мнения ЕК по сертификации проекта будет продлён ещё на два месяца, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.
"В течение двух месяцев после получения запроса она (ЕК - ред.) должна дать свое мнение… При подготовке мнения Еврокомиссия может запросить мнения агентства затронутого государства-члена (ЕС - ред.) и заинтересованных сторон. В случае, если Еврокомиссия делает такой запрос, двухмесячный срок должен быть продлён на два месяца", - представил пресс-секретарь ЕК выдержку из газового законодательства ЕС, комментируя возможность консультаций с Украиной при сертификации "Северного потока 2".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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В миреУкраинаЕврокомиссияСеверный поток — 2
 
 
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