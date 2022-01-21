https://ria.ru/20220121/poschechina-1768910479.html

На Кубани арестовали второго солдата по делу о пощечине памятнику

На Кубани арестовали второго солдата по делу о пощечине памятнику - РИА Новости, 21.01.2022

На Кубани арестовали второго солдата по делу о пощечине памятнику

Суд отправил под стражу второго фигуранта уголовного дела о реабилитации нацизма, возбужденного после осквернения памятника погибшим воинам на Кубани, сообщил... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:20

2022-01-21T14:20

2022-01-21T15:55

происшествия

краснодарский край

горячий ключ

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

республика дагестан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. Суд отправил под стражу второго фигуранта уголовного дела о реабилитации нацизма, возбужденного после осквернения памятника погибшим воинам на Кубани, сообщил РИА Новости адвокат Юрий Татлок.Он пояснил, что его подзащитного подозревают в том, что он снимал инцидент на видео."Арестовали 11-го, на 19 суток. Краснодарский гарнизонный военный суд будет рассматривать вопрос о продлении меры пресечения в конце января. <...> Обвинение ему пока не предъявлено, он пока подозреваемый. <…> Вину он не признает", — рассказал Татлок.В начале января в соцсетях появилось видео, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам, дает одной из скульптур пощечину, демонстрирует на них борцовские захваты и и пинает. Это сопровождается усмешками мельком появляющихся в кадре людей, предположительно его сослуживцев.Сообщалось, что это происходило на территории одной из воинских частей под Горячим Ключом. Запись якобы выложили в Instagram-аккаунт одного из военнослужащих, но вскоре удалили. Тем не менее оно успело разойтись по сети.Против солдата, пинавшего памятник, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщил его адвокат Алексей Аванесян. Сейчас молодой человек находится под арестом. Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону.Как рассказали РИА Новости оба защитника, сейчас ожидается назначение культурологической экспертизы, которая, кроме прочего, должна ответить на вопрос о том, участникам какой войны установлен памятник и, соответственно, насколько можно говорить о реабилитации нацизма.

https://ria.ru/20220110/pamyatnik-1767185965.html

https://ria.ru/20211224/bloger-1765313546.html

краснодарский край

горячий ключ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, горячий ключ, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), республика дагестан, россия