https://ria.ru/20220121/poklonskaya-1768859884.html

Поклонская может стать замглавы Россотрудничества, сообщил источник

Поклонская может стать замглавы Россотрудничества, сообщил источник - РИА Новости, 21.01.2022

Поклонская может стать замглавы Россотрудничества, сообщил источник

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:42

2022-01-21T10:42

2022-01-21T12:38

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

кабо-верде

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3b05d998ae07aa02953eeeffb6b34fb5.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В свою очередь, сама Поклонская в беседе с РИА Новости отметила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве."Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству", — уточнила она, отвечая на вопрос о возможном назначении в Россотрудничество.От других комментариев бывший парламентарий отказалась. Накануне стало известно, что Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.

https://ria.ru/20220119/poklonskaya-1768530608.html

кабо-верде

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, кабо-верде, госдума рф, россия