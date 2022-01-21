https://ria.ru/20220121/poklonskaya-1768859884.html
Поклонская может стать замглавы Россотрудничества, сообщил источник
Поклонская может стать замглавы Россотрудничества, сообщил источник - РИА Новости, 21.01.2022
Поклонская может стать замглавы Россотрудничества, сообщил источник
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:42
2022-01-21T10:42
2022-01-21T12:38
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
кабо-верде
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россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В свою очередь, сама Поклонская в беседе с РИА Новости отметила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве."Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству", — уточнила она, отвечая на вопрос о возможном назначении в Россотрудничество.От других комментариев бывший парламентарий отказалась. Накануне стало известно, что Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.
https://ria.ru/20220119/poklonskaya-1768530608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, кабо-верде, госдума рф, россия
10:42 21.01.2022 (обновлено: 12:38 21.01.2022)
Поклонская может стать замглавы Россотрудничества, сообщил источник
Источник РИА Новости сообщил о возможном назначении Поклонской замглавы Россотрудничества