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Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей
Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей - РИА Новости, 21.01.2022
Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о кампании по дискредитации и саботажу городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:15
2022-01-21T18:15
общество
санкт-петербург
александр беглов
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о кампании по дискредитации и саботажу городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.Сергей Шнуров ранее выпустил новый клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города от снега и мусора. По словам артиста, "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев". Затем музыкант выпустил еще один клип, где в ироничной форме извинился перед властями.С 1 января 2022 года в Петербурге начал работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - "Невский экологический оператор". В первые дни нового года в некоторых районах Петербурга оказались переполнены контейнеры с мусором, жители жаловались на его несвоевременный вывоз.Кроме того, бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского губернатора, высказался, что критикой не занимается и не собирается оправдываться. Он также подчеркнул, что не является "авторитетом для всех журналистов Петербурга" и не может "им всем руки поотрывать".По словам Беглова, в городе есть силы, "которые недовольны сегодня реформами, тем, что делает правительство города". "Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Ну, ладно. Сейчас компетентные органы занимаются этими вопросами", - заявил он в ходе встречи с руководителями ведущих театров и концертных организаций Петербурга. Видеозапись имеется в распоряжение РИА Новости.Губернатор пообещал довести проводимые реформы до конца, подчеркнув, что его невозможно запугать."Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру на лапу. Это каждый из вас знает. А все остальное, да, есть какие-то недочеты, есть какие-то ошибки, потому что это работа, это и коллективные вещи. Но я не боюсь проводить реформы. Я их доведу до конца, независимо от тех, других вещей, всего остального", - сказал Беглов."Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно, и шантажировать тоже бесполезно. Не получится. Работал, доводил эти вещи и буду доводить (до конца). А ошибки будем исправлять", - добавил он.
https://ria.ru/20220118/shnurov-1768322467.html
https://ria.ru/20220119/prigozhin-1768501224.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, жкх
18:15 21.01.2022
 
Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей

Губернатор Петербурга Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о кампании по дискредитации и саботажу городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.
Сергей Шнуров ранее выпустил новый клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города от снега и мусора. По словам артиста, "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев". Затем музыкант выпустил еще один клип, где в ироничной форме извинился перед властями.
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:03Шоубиз
Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем
С 1 января 2022 года в Петербурге начал работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - "Невский экологический оператор". В первые дни нового года в некоторых районах Петербурга оказались переполнены контейнеры с мусором, жители жаловались на его несвоевременный вывоз.
Кроме того, бизнесмен, владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя утверждения в СМИ о том, что он якобы оказывает информационное давление на петербургского губернатора, высказался, что критикой не занимается и не собирается оправдываться. Он также подчеркнул, что не является "авторитетом для всех журналистов Петербурга" и не может "им всем руки поотрывать".
По словам Беглова, в городе есть силы, "которые недовольны сегодня реформами, тем, что делает правительство города". "Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Ну, ладно. Сейчас компетентные органы занимаются этими вопросами", - заявил он в ходе встречи с руководителями ведущих театров и концертных организаций Петербурга. Видеозапись имеется в распоряжение РИА Новости.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 10:33
Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на Беглова
Губернатор пообещал довести проводимые реформы до конца, подчеркнув, что его невозможно запугать.
"Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру на лапу. Это каждый из вас знает. А все остальное, да, есть какие-то недочеты, есть какие-то ошибки, потому что это работа, это и коллективные вещи. Но я не боюсь проводить реформы. Я их доведу до конца, независимо от тех, других вещей, всего остального", - сказал Беглов.
"Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно, и шантажировать тоже бесполезно. Не получится. Работал, доводил эти вещи и буду доводить (до конца). А ошибки будем исправлять", - добавил он.
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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В РЭО назвали причину проблемы с вывозом мусора в Петербурге
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЖКХ
 
 
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