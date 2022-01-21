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В Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц
В Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц - РИА Новости, 21.01.2022
В Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц
Власти Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц в Правобережной районной больнице, которые были зафиксированы в сентябре-декабре... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:22
2022-01-21T22:22
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меняйло
россия
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ПЯТИГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Власти Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц в Правобережной районной больнице, которые были зафиксированы в сентябре-декабре прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.По данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе."По моей просьбе сюда уже приезжали специалисты Минздрава России, провели экспертизу. И перед республиканским министром здравоохранения я поставил задачу: еще раз провести тщательную проверку случившегося. Ваше обращение у меня есть, и я знаю, что вы обратились в правоохранительные органы – эти обращения я также возьму на свой контроль. Могу вас заверить, что объективное и всестороннее расследование причин произошедшего будет обеспечено. Для объективности мною будет рекомендовано правоохранительным структурам привлечь сторонних специалистов, которые смогут беспристрастно разобраться, что на самом деле произошло в Правобережной районной больнице", – сказал глава республики Сергей Меняйло на встрече с родственниками умерших, его слова приводит пресс-служба.По данным властей, обратившиеся также проинформировали руководителя республики, что уже есть обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина."Меняйло также пообещал переговорить с руководителем СК РФ и заверил, что будет проведена доследственная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавлено в сообщении.
https://ria.ru/20201126/ulyanovsk-1586465002.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, россия
22:22 21.01.2022
 
В Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц

Власти Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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ПЯТИГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Власти Северной Осетии разбираются в обстоятельствах смерти восьми рожениц в Правобережной районной больнице, которые были зафиксированы в сентябре-декабре прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
По данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе.
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"По моей просьбе сюда уже приезжали специалисты Минздрава России, провели экспертизу. И перед республиканским министром здравоохранения я поставил задачу: еще раз провести тщательную проверку случившегося. Ваше обращение у меня есть, и я знаю, что вы обратились в правоохранительные органы – эти обращения я также возьму на свой контроль. Могу вас заверить, что объективное и всестороннее расследование причин произошедшего будет обеспечено. Для объективности мною будет рекомендовано правоохранительным структурам привлечь сторонних специалистов, которые смогут беспристрастно разобраться, что на самом деле произошло в Правобережной районной больнице", – сказал глава республики Сергей Меняйло на встрече с родственниками умерших, его слова приводит пресс-служба.
По данным властей, обратившиеся также проинформировали руководителя республики, что уже есть обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
"Меняйло также пообещал переговорить с руководителем СК РФ и заверил, что будет проведена доследственная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавлено в сообщении.
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