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Распространение коронавируса
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Ученый забил тревогу из-за новой мутации омикрона
Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022
Ученый забил тревогу из-за новой мутации омикрона
Сотрудник Центральной вирусологической лаборатории правительства Израиля Шай Флейшон предположил на своей странице в твиттере, что новый подтип "омикрона" BA.2... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:55
2022-01-21T23:37
распространение коронавируса
в мире
израиль
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотрудник Центральной вирусологической лаборатории правительства Израиля Шай Флейшон предположил на своей странице в твиттере, что новый подтип "омикрона" BA.2 обладает большей трансмиссивностью, чем его предшественник BA.1.По словам израильского ученого, человеческий организм сможет противостоять новому подтипу так же, как и ранее обнаруженной версии. Он добавил, что надеется на легкое течение болезни при заражении BA.2. Однако, оговорился Флейшон, требуется собрать и изучить больше данных.Специалист призвал мировое научное сообщество относиться к BA.2 как к совершенно другому варианту, превосходящему по всем показателям BA.1.Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант, уточнив, что оригинальная линия "омикрона" — BA.1— преобладает в Великобритании и доля случаев заболевания BA.2 в настоящее время невелика.По данным UKHSA, на сегодняшний день зарегистрировано 426 случаев заболевания "омикроном" BA.2, подтвержденных секвенированием всего генома (WGS), причем самый ранний из них датирован 6 декабря 2021 года. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют об увеличении темпов роста инфекции по сравнению с BA.1, однако необходим дальнейший анализ.Официального подтверждения ВОЗ об этой разновидности вируса пока не было. Ранее в организации признали, что "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.Вакцинация остается самым надежным средством зашиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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в мире, израиль, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
22:55 21.01.2022 (обновлено: 23:37 21.01.2022)
 
Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"

Вирусолог Флейшон: новая разновидность "омикрона" может быть более заразной

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотрудник Центральной вирусологической лаборатории правительства Израиля Шай Флейшон предположил на своей странице в твиттере, что новый подтип "омикрона" BA.2 обладает большей трансмиссивностью, чем его предшественник BA.1.

"На основе регулярно получаемых мной данных можно сказать, что BA.2 более заразный, чем BA.1", — написал специалист, прикрепив изображения графиков, иллюстрирующих его точку зрения.

По словам израильского ученого, человеческий организм сможет противостоять новому подтипу так же, как и ранее обнаруженной версии. Он добавил, что надеется на легкое течение болезни при заражении BA.2. Однако, оговорился Флейшон, требуется собрать и изучить больше данных.
Специалист призвал мировое научное сообщество относиться к BA.2 как к совершенно другому варианту, превосходящему по всем показателям BA.1.
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По данным UKHSA, на сегодняшний день зарегистрировано 426 случаев заболевания "омикроном" BA.2, подтвержденных секвенированием всего генома (WGS), причем самый ранний из них датирован 6 декабря 2021 года. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют об увеличении темпов роста инфекции по сравнению с BA.1, однако необходим дальнейший анализ.
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