https://ria.ru/20220121/omikron-1768973173.html

Почти 80% зараженных "омикроном" в Москве не покидали столичный регион

Почти 80% зараженных "омикроном" в Москве не покидали столичный регион - РИА Новости, 21.01.2022

Почти 80% зараженных "омикроном" в Москве не покидали столичный регион

Столичный Роспотребнадзор сообщил, что в Москве зарегистрирован 1 831 случай заболевания "омикроном", при этом 79,7% заболевших не выезжали за пределы Москвы и... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:21

2022-01-21T18:21

2022-01-21T18:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор сообщил, что в Москве зарегистрирован 1 831 случай заболевания "омикроном", при этом 79,7% заболевших не выезжали за пределы Москвы и Московской области."В Москве зарегистрирован 1 831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 1 460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что среди завозных случаев большинство связано с турпоездками в Турцию – 15%, ОАЭ – 10%, Доминиканскую Республику и Египет – по 8%, а также с поездками в ряд других стран. Среди заболевших преимущественно взрослые от 40 до 65 лет - 43%, от 18 до 39 лет – 41%, среди детей "омикрон" не зарегистрирован."По каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768931620.html

https://ria.ru/20220112/ogranicheniya-1767575763.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса