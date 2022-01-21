https://ria.ru/20220121/omikron-1768963313.html

Хорватский эпидемиолог назвал самоизоляцию при "омикроне" бессмысленной

Хорватский эпидемиолог назвал самоизоляцию при "омикроне" бессмысленной - РИА Новости, 21.01.2022

Хорватский эпидемиолог назвал самоизоляцию при "омикроне" бессмысленной

Штамм COVID-19 "омикрон" настолько распространился в Хорватии, что самоизоляция практически не приносит результата, заявил в эфире национального телевидения... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:45

2022-01-21T17:45

2022-01-21T17:45

распространение коронавируса

в мире

хорватия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Штамм COVID-19 "омикрон" настолько распространился в Хорватии, что самоизоляция практически не приносит результата, заявил в эфире национального телевидения эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанской жупании (округа) Добрица Рончевич.В четырехмиллионной стране в четверг был зафиксирован очередной максимумальный показатель заболеваемости коронавирусом. Впервые с начала пандемии в Хорватии за сутки выявили 11 343 зараженных с помощью ПЦР-теста и 6 146 - посредством быстрого антиген-теста. За предыдущие 24 часа скончались 43 человека."Омикрон" распространился настолько, что нам почти никакие меры профилактики, кроме ранней самоизоляции зараженных не помогают. Прививки и перенесенная болезнь несколько месяцев защищают от тяжелых форм заболевания и смертельного исхода. Не поддерживаю отмену регистрации и COVID-сертификатов. При этом самоизоляция потеряла смысл, и она почти никогда полностью не соблюдается. Поэтому лучше эту меру заменить массовым и доступным тестированием", - заявил эпидемиолог в эфире национального телевидения.Хорватия, как и все страны Западных Балкан, после новогодних и рождественских праздников столкнулась с резким ростом заболеваемости COVID-19, доминирует штамм "омикрон". При этом большинство стран региона сократили обязательный срок самоизоляции с двух недель до 10 дней или одной недели.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html

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в мире, хорватия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса