Хорватский эпидемиолог назвал самоизоляцию при "омикроне" бессмысленной
Эпидемиолог Рончевич: быстрое распространение "омикрона" делает самоизоляцию бессмысленной
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Штамм COVID-19 "омикрон" настолько распространился в Хорватии, что самоизоляция практически не приносит результата, заявил в эфире национального телевидения эпидемиолог Национального управления общественного здоровья Приморско-Горанской жупании (округа) Добрица Рончевич.
В четырехмиллионной стране в четверг был зафиксирован очередной максимумальный показатель заболеваемости коронавирусом. Впервые с начала пандемии в Хорватии за сутки выявили 11 343 зараженных с помощью ПЦР-теста и 6 146 - посредством быстрого антиген-теста. За предыдущие 24 часа скончались 43 человека.
"Омикрон" распространился настолько, что нам почти никакие меры профилактики, кроме ранней самоизоляции зараженных не помогают. Прививки и перенесенная болезнь несколько месяцев защищают от тяжелых форм заболевания и смертельного исхода. Не поддерживаю отмену регистрации и COVID-сертификатов. При этом самоизоляция потеряла смысл, и она почти никогда полностью не соблюдается. Поэтому лучше эту меру заменить массовым и доступным тестированием", - заявил эпидемиолог в эфире национального телевидения.
Хорватия, как и все страны Западных Балкан, после новогодних и рождественских праздников столкнулась с резким ростом заболеваемости COVID-19, доминирует штамм "омикрон". При этом большинство стран региона сократили обязательный срок самоизоляции с двух недель до 10 дней или одной недели.